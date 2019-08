Hun slog sig ind i alles bevidsthed under årets Wimbledon.

Og blot 15-årige Coco Gauff er nu - på hjemmebane - ved at gøre det igen.

Den amerikanske teenager er videre til tredje runde i årets US Open, og lørdag står hun foran endnu en test af de helt store. Her venter verdensetteren Naomi Osaka, og efter anden runde medførte netop den kamp en lidt usædvanlig hyldest til unge Gauff.

For da hun havde vundet kampen mod Timea Babos og blev spurgt til lørdagens brag af ESPNs Tom Rinaldi, medførte det massive buh-råb fra publikum, da de blot hørte Osakas navn.

Noget, der fik et overrasket udtryk frem i Cori Gauffs ansigt, inden hun fortalte, at det ikke er den kamp, der fylder hos hende lige nu.

»Jeg har ikke nogle tanker omkring det lige nu, for i morgen skal jeg spille double med Caty (McNally, red.). Så det er jeg meget fokuseret på. Jeg ved ikke engang, hvad dag det er. Hvad dag er det i dag?« sagde Coco Gauff, der formentlig skal spille lørdagens kamp på Arthur Ashe Stadium.

Under kampen der blev spillet i de tidlige morgentimer fredag dansk tid kunne hun i den grad mærke, hun var på hjemmebane.

Hun havde - i høj grad - publikum i ryggen ved hver bold, og da hun havde sikret sejren, blev hendes navn da også sunget for fuld skrue.

»Jeg kunne ikke se nogle tomme sæder. Tusind tak allesammen. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal takke jer. Jeg mener, jeg er super beæret over at være amerikaner og så spille i New York,« sagde Coco Gauff efter sejren.

Lykkes det for Coco Gauff at besejre Naomi Osaka, vil det ikke blot være en stor bedrift for teenageren, der under Wimbledon slog Venus Williams ud.

Kommer hun videre til anden uge af den store amerikanske turnering, betyder det også, at hun slår sig ind i top 100 på verdensranglisten.

Også Caroline Wozniacki er videre til tredje runde af US Open, da hun natten til fredag dansk tid slog amerikanske Danielle Collins ud. I næste runde venter den 19-årige canadier Bianca Andreescu.