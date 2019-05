Fremover kan tennisspilleren Andy Murray skrive »Sir« foran sit navn.

Således er den 32-årige skotske tennisspiller blevet adlet under en ceremoni på Buckingham Palace i London, hvor Prins Charles med et sværd placeret i sin højre hånd, tilkendegav, at man også fra royal side sætter stor pris på hans resultater og præstationer.

»Sir Andy«, der blandt andet har vundet Wimbledon og OL-guld, lagde efterfølgende ikke skjul på, at han sætter stor pris på hæderen.

»Jeg er meget stolt,« sagde Andy Murray ifølge BBC.

Congrats to Sir Andy Murray pic.twitter.com/Mpb9a3DbBS — Msimang (@LungaTheVoice) 17. maj 2019

Andy Murray havde ikke sine børn på henholdsvis tre og halvandet år, Sophia og Edie, med på turen til Englands hovedstad.

»Jeg vil vise dem min medalje, når jeg er hjemme igen,« sagde Andy Murray.

Han har ikke været i aktion på de professionelle tennisspilleres ATP Tour siden han i januar blev slået ud af Australian Open allerede i første runde af spanieren Roberto Bautista Agut.

Planen er at han ved juli måneds Wimbledon-turnering spiller afskedskamp. Det kræver dog, at han efter sin hofteoperation er blevet så mobil, at han føler sig nogenlunde konkurrencedygtig.