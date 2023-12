Jannik Sinner sendte Davis Cup-trofæet til Italien, da han slog Australiens Alex de Minaur overbevisende.

For anden gang i tennishistorien kan Italien løfte Davis Cup-trofæet. Det blev en kendsgerning, da Italiens mandlige landshold i finalen besejrede Australien.

Italiens helt store stjerne Jannik Sinner sikrede den samlede sejr, da han i den anden single bragte sit hold på 2-0 med en sejr over Alex de Minaur. Dermed var det overflødigt at spille doublen.

Sinner, der ligger nummer fire på verdensranglisten, har været i forrygende form på det seneste og udnyttede sit momentum til at vinde med 6-3, 6-0.

Lørdag leverede Sinner en endnu større bedrift, da han slog Novak Djokovic, først i single og bagefter i den afgørende double.

Verdensetteren havde ellers tre matchbolde på stribe til at sende Serbien i finalen, men Sinner fightede sig tilbage og slog Djokovic for anden uge i træk.

I søndagens finale sendte Matteo Arnaldi Italien på sejrskurs ved at slå australske Alexei Popyrin med cifrene 7-5, 2-6, 6-4.

På papiret var det en kamp, som Australien skulle vinde for at kunne tage den samlede sejr, og da det ikke lykkedes, kunne Sinner spille trofæet til Italien ved at leve op til sin favoritværdighed.

Det gjorde han uden problemer. Sinner brød to gange i første sæt, og da han i andet sæt brød til 2-0, var der ikke mere at rafle om.

Det var Italiens anden Davis Cup-titel, den første faldt helt tilbage i 1976. Derudover har Italien tabt seks finaler.

Også sidste år tabte Australien finalen.

/ritzau/