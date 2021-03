Nick Kyrgios.

Flamboyant spiller. Og notorisk bad boy i tennisverden.

Og det er især livet udenfor banen, der har vakt opsigt.

I lang tid har forholdet til Chiara Passari været under heftig beskydning efter rygter om utroskab, og senest lagde en række sms-beskeder grunden for det, der lignede et grimt, grimt brud.

Rita Ora har fået opmærksomhed af tennisstjernen Nick Kyrgios. Foto: Armend NIMANI Vis mere Rita Ora har fået opmærksomhed af tennisstjernen Nick Kyrgios. Foto: Armend NIMANI

Og noget tyder på, at australieren er single igen.

For ifølge news.com er han på udkig efter en ny kvinde i sit liv. Denne gang er han gået efter den britiske sangerinde Rita Ora.

Hun kommer til Sydney, hvor hun skal agere dommer i tv-programmet The Voice, og Kyrgios har benyttet lejligheden til at glide ind i hendes indbakke. Det er absolut ikke nyt for Kyrgios at gøre brug af de sociale medier, når det kommer til kærlighedslivet.

Sidste år indrømmede han, at han tit var sammen med fans, der skrev til ham.

Angiveligt er der da også lidt flirt i luften med sangerinden, men det er ikke noget, som Ora tager seriøst, lyder det.

Kyrgios har dog masser af tid til at arbejde på sagen.

Han har ikke spillet, siden han røg ud i et kæmpe drama i tredje runde af Australian Open mod østrigske Dominic Thiem. Han er dog blevet meldt til Qatar Open, der starter i næste uge. Om han så stiller op, er endnu ikke helt afklaret.