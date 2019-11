Han var bestemt ikke tilfreds med, hvad han så.

Og Darren Cahill var på ingen måde bleg for at give sin mening til kende overfor Simona Halep under fredagens semifinale ved sæsonfinalen.

For han var mildest talt ikke begejstret for spillet på banen.

»Simo? Simo, kig på mig. De sidste tre partier har du været en skændsel på banen,« sagde den australske træner for rullende kameraer, mens Simona Halep kiggede ned. Klippet er efter kampen blevet delt på de sociale medier, og det har fået meget opmærksomhed.

Opsangen kom kort tid efter, han ellers havde fortalt, hvordan han var stolt af Halep, fordi hun havde fået styr på kampen efter at have spillet et dårligt første sæt.

»Kom nu, du kan ikke vinde en kamp ved at gøre, som du har gjort i de sidste tre partier. Du er nødt til at få ro på. Få fokus tilbage mellem linjerne. Du har mistet grebet her uden grund,« sagde Darren Cahill.

Men han sluttede ikke her. For han fortsatte sin svada med at fortælle Halep, at hun selv kunne afgøre sin skæbne, og hvordan hun ville afslutte kampen.

»Du kan slutte med fuld energi og fokus, eller du kan fortsætte med at gøre, som du har gjort de sidste tre partier, og så har du ikke en chance for at vinde. Så giv i det mindste dig selv chancen for at komme tilbage. Det er op til dig. Få attituden tilbage på banen, og så vinder du. Det tror jeg på,« sagde Darren Cahill.

Karolina Pliskova vandt fredag over Simona Halep ved årets sæsonfinale. Foto: NOEL CELIS Vis mere Karolina Pliskova vandt fredag over Simona Halep ved årets sæsonfinale. Foto: NOEL CELIS

Opsangen havde dog ikke den ønskede effekt, for Karolina Pliskova vandt kampen over Halep med 6-0, 2-6, 6-4.

Efter kampen erkendte Simona Halep, at det ikke havde været godt nok, og at hun fortjente skideballen.

»Jeg var ikke rolig. Jeg ændrede noget ved min attitude. Alle ved, jeg arbejder på det. Jeg var sur på mig selv over det. Jeg er sikker på, jeg også gjorde ham (Cahill, red.) sur,« sagde Simona Halep efter kampen.

Hun afsluttede interviewet med at fortælle, at hun nu ser frem til at holde ferie, inden hun igen skal tilbage på tennisbanerne.