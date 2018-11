Marin Cilic levede op til favoritværdigheden mod Lucas Pouille og bragte Kroatien på 3-1 i Davis Cup-finalen.

Kroatien er for anden gang i tennishistorien vinder af den prestigefyldte Davis Cup-titel.

Det blev en realitet, da Marin Cilic i den første af søndagens to singler besejrede franske Lucas Pouille med 7-6, 6-3, 6-3.

Sejren bragte Kroatien foran med 3-1 sammenlagt i dysten mod Frankrig, der i finalen havde fordel af hjemmebane i Lille.

Kroatien, der senest vandt trofæet i 2005, skabte fundamentet til den samlede sejr ved at vinde de to singler fredag, mens Frankrig reducerede til 1-2 i lørdagens double.

Søndag var det egentlig planen, at Frankrig ville stille med Jeremy Chardy, men han blev udskiftet med Pouille, men lige meget hjalp det for Frankrig, der i 2017 vandt trofæet for tiende gang.

Første sæt var meget lige. Kun Cilic spillede sig til to breakmuligheder, men da han ikke udnyttede dem, måtte spillerne ty til en tiebreak, som kroaten vandt 7-3.

Cilic er kendt som en af de bedste servere i sporten, og han gav stort set intet væk i sine servepartier. Dermed lå der et enormt pres på Pouille, der hele tiden skulle holde serv for at følge med.

Det gjorde han indtil stillingen 2-3 i andet sæt, men så gik den ikke længere. Cilic brød til 4-2 og servede sættet hjem til 6-3 efter at have misbrugt fire sætbolde i partiet forinden.

I tredje sæt brød Cilic til 3-2, og så var det blot et spørgsmål om tid, inden trofæet igen var på kroatiske hænder.

Cilic sikrede sejren kort efter, da han brød endnu en gang til 6-3.

Det var sidste gang, at Davis Cup blev afviklet efter strukturen, hvor der i World Group spilles knald eller fald-kampe fra ottendedelsfinale frem mod finalen hen over hele kalenderåret.

Fra næste år spilles et stort finalestævne med 18 nationer i november.

