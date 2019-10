Maria Sharapova er ved at komme sig ovenpå en skulderskade og satser på et bedre 2020 end 2019.

Maria Sharapovas ambition om at vende tilbage til kvindernes tennistop er ikke blevet indfriet i 2019.

Den 32-årige russiske stjerne, der har været verdensetter og vundet fem grand slam-titler, har igen døjet med skulderproblemer og har ikke formået at levere gode resultater, når hun har været i stand til at spille.

Hun havde planer om at deltage i denne uges WTA-turnering i Linz, efter hun senest var i aktion i US Open i august, men hun måtte opgive at spille på grund af skulderskaden.

Nu åbner hun op for mulig deltagelse i næste uges turnering i Luxembourg. Men mere interessant er det, at hun er indstillet på at fortsætte i 2020.

- Jeg er ved at være tilbage. Jeg gør de rette ting, men skal muligvis bruge lidt mere tid. Måske spiller jeg i næste uge. Jeg skal teste skulderen i et par træningssæt.

- Jeg har ikke travlt. Hovedmålet er at blive helt frisk og rask, arbejde målrettet og lave et godt turneringsskema for 2020, siger Maria Sharapova ifølge nyhedsbureauet AFP.

Sharapova nåede i januar ottendedelsfinalen i Australian Open efter blandt andet at have slået Caroline Wozniacki, men siden har hun blot vundet tre kampe.

På verdensranglisten rangerer hun som nummer 137.

/ritzau/