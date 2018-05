Den dobbelte French Open-vinder Maria Sharapova var nede 0-3 i tredje sæt, men vandt over Richel Hogenkamp.

Paris. Maria Sharapova er klar til anden runde ved tennisturneringen French Open i Paris.

Tirsdag spillede den 31-årige russer sig videre med en sejr på 6-1, 4-6, 6-3 over hollandske Richel Hogenkamp.

Efter en suveræn sejr i første sæt smed Maria Sharapova en 3-1-føring i andet sæt væk og tabte sættet.

Russeren var i store problemer i tredje og afgørende sæt, hvor hun var bagud 0-3.

Så strammede French Open-vinderen fra 2012 og 2014 grebet om sin modstander, og hun vandt seks partier på stribe og dermed kampen.

Det var Maria Sharapovas første kamp ved French Open siden 2015, og det skyldtes ikke skader.

I 2016 var hun spærret på grund af dopingkarantæne, og sidste år afviste arrangørerne at give hende et wildcard til både kvalifikationen og hovedturneringen.

Det skyldtes, at hendes ranglisteplacering var for lav, og at hendes lange fravær fra tennisbanerne skyldtes doping.

Maria Sharapova er i øjeblikket nummer 30 på verdensranglisten.

Russeren har vundet i alt fem grand slam-titler i karrieren. Den første var Wimbledon i 2004, da hun kun var 17 år.

