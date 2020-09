Tjekkiske Plísková er overraskende ude af US Open, men en stor del af æren skal gå til hendes modstander.

Allerede efter anden runde var det ovre for topseedede Karolína Plísková i tennisturneringen US Open.

Men natten til torsdag afviser hun at være bukket under for presset ved at være den højeste rangerede spiller ved den afbudsramte grand slam-turnering.

- Det havde ikke noget sige, i forhold til at jeg tabte i dag, siger Plísková.

I stedet mener verdens nummer tre, at en stor del af æren skal gå til hendes modstander, franske Caroline Garcia, der vandt 6-1, 7-6.

Særligt i første sæt blæste 26-årige Garcia den tidligere US Open-finalist af banen.

- Der er simpelthen bare nogle piger, som spiller god tennis. Garcia er en af dem. Hun spillede fantastisk i halvandet sæt. Jeg fik mine chancer senere hen, siger Plísková

Plísková - verdens nummer tre - var på grund af afbud fra de to højere rangerede spillere ifølge ranglisten favorit til titlen.

Men i realiteten står kvinderne med en meget åben lodtrækning ved den første grand slam-turnering efter coronapausen.

Inden kampen stod de to spillere helt lige i indbyrdes opgør med tre sejre til hver. Den statistik er nu tippet til franskmandens fordel.

Garcia sendte vinder på vinder forbi Plísková, og da det spidsede til i tiebreaken i andet sæt, var Plísková uskarp.

En stor del af nederlaget skal dog tilskrives, at tjekkens helt store force, serven, svigtede tidligt i kampen, mener hun.

- Jeg servede ikke så godt, særligt tidligt i kampen, siger Plísková.

- Men sådan er det nogle gange. Jeg er ikke en robot, så jeg skal ikke spille fantastisk hver eneste gang.

Garcia, som tidligere har været oppe som nummer fire i verden, er aktuelt nummer 50 i verden.

Hun møder i næste runde amerikanske Jennifer Brady.

/ritzau/