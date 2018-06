Ved tre lejligheder i år er tennisstjernen blev testet for doping af Det Amerikanske Antidopingagentur.

Miami. Den amerikanske tennisstjerne Serena Williams var ikke hjemme, da en person fra Det Amerikanske Antidopingagentur (Usada) 14. juni i år bankede på døren hos den 23-foldige grand slam-vinder i Florida.

Det bekræfter Kelly Bush Novak, som er talsperson for Serena Williams, efter at netmediet deadspin.com offentliggjorde en historie om, at den tidligere verdensetter ikke var hjemme til den uanmeldte dopingtest.

36-årige Serena Williams er en af mange amerikanske atleter, som hver dag til Usada skal oplyse et tidsrum på en time, hvor de er til rådighed for at blive testet, og hvor de befinder sig i det givne tidsrum.

Det skal Serena Williams også, selv om hun ikke er i konkurrence. Besøget 14. juni fandt sted uden for perioden den dag, som Serena Williams havde oplyst USADA, at hun var til rådighed for test. Det er efter reglerne i orden.

Ifølge deadspin.com ankom personen fra Usada klokken 08.30 lokal tid, og han insisterede på at blive, indtil Serena Williams var blevet testet. Til sidst forlod han dog tennisspillerens hjem. Uden en test.

Deadspin.com offentliggjorde - ifølge sig selv - historien efter et tip fra en person, som i en lufthavn havde overhørt en telefonsamtale med Steve Simon, der er chef for kvindernes tennisorganisation (WTA).

Det vil Usada ikke bekræfte. Men talsmand Brad Horn fra Usada skriver i en mail til nyhedsbureauet Reuters, at Serena Williams er blevet testet ved tre lejligheder i år.

Hun har både afleveret blod- og urinprøver. I alt har Serena Williams afleveret fem prøver. Alle har været negative, oplyser Brad Horn.

Serena Williams-talsperson Kelly Bush Novak oplyser, at tennisstjernen aldrig er blevet testet positiv, selv om "Serena Williams er blevet testet markant mere end nogen anden professionel tennisspiller".

WTA har ikke ønsket at udtale sig til Reuters.

Serena Williams er efter at være blevet mor sidste år placeret som nummer 183 på verdensranglisten. Men hun får alligevel en seedning ved grand slam-turneringen Wimbledon.

Græsturneringen i London begynder på mandag. Serena Williams er seedet som nummer 25. Danske Caroline Wozniacki er seedet toer.

/ritzau/