Tennisveteranen vandt efter en tæt kamp over Kristyna Pliskova i sin første grand slam-kamp siden januar 2017.

Paris. Verdens mest dominerende tennisspiller i damesingle de seneste to årtier var tirsdag tilbage i grand slam-sammenhæng for første gang i 16 måneder og én dag.

Og det blev til en sejr, da 36-årige Serena Williams indtog gruset på Roland Garros-anlægget ved French Open i Paris.

Amerikaneren vandt efter en lige kamp 7-6, 6-4 i første runde over tjekken Kristyna Pliskova, der er nummer 70 på verdensranglisten.

Serena Williams satte karrieren på pause efter sidste års sejr ved Australian Open, fordi hun var gravid og senere fødte en datter.

Amerikaneren, der er nede som nummer 451 i verden efter sit lange fravær, har vundet 23 grand slam-titler i damesingle, men i tirsdagens kamp var det tydeligt, at hun har et stykke endnu for at nå tidligere tiders sublime niveau.

Kristyna Pliskova, som er den tidligere verdensetter Karolina Pliskovas tvillingsøster, var godt med gennem hele kampen.

Spillerne holdt serv i hele første sæt, og først ved stillingen 6-5 til Serena Williams kom den første breakbold i sættet.

Den gav amerikaneren sætbold, men Kristyna Pliskova fik afværget og tvang senere modstanderen ud i tiebreak.

Her kom tjekken foran 3-0, inden Serena Williams overtog kommandoen og vandt seks dueller på stribe.

Amerikaneren vandt tiebreaken 7-4, men Kristyna Pliskova lod sig ikke slå ud.

I andet sæt brød hun til 2-0 efter et meget langt parti, hvor spillerne skiftedes til at have fordel, inden Serena Williams sendte bolden i nettet.

Veteranen brød dog omgående tilbage og brød senere også til 3-2.

Pliskova gav ikke op og fik brudt tilbage til 3-3, men da Serena Williams herefter igen brød til 4-3, var det ved at være slut.

Serena Williams afværgede tre breakbolde i kampens sidste parti, inden den heldragtsklædte amerikaner sikrede sejren på sin anden matchbold.

/ritzau/