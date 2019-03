Den amerikanske tennisstjerne Serena Williams har trukket sig fra WTA-turneringen Miami Open.

Hun har vundet 23 Grand Slam-titler, men Serena Williams har endnu ikke vundet en titel, efter hun blev mor i 2017.

Og det kommer hun heller ikke til ved Miami Open 2019, der spilles i disse dage.

Serena Williams har nemlig trukket sig grundet en skade i sit venstre knæ, skriver BBC Sport.

Serena Williams efter sejren mod Rebecca Peterson. Foto: Michael Reaves Vis mere Serena Williams efter sejren mod Rebecca Peterson. Foto: Michael Reaves

Meldingen kom lørdag - dagen efter Serena Williams ellers havde vundet sin første kamp ved Miami Open 2019.

Her viste tennisstjernen suverænitet og slog svenskeren Rebecca Peterson ud af turneringen med cifrene 6-3, 1-6, 6-1, hvilket indløste en billet til tredje runde mod kineseren Wang Qiang, der nu i stedet får fri passage til fjerde runde.

Flere medier, herunder USA Today, skriver dog, at Serena Williams afbud er uventet og overraskende. Under kampen mod Rebecca Peterson viste Serena Williams nemlig ingen tegn på noget, der indikerede en skade. Samtidig nævnte Serena Williams ikke noget om knæskaden under pressemødet umiddelbart efter kampen.

Det vides umiddelbart ikke, hvor alvorlig knæskadens omfang er.

Serena Williams viste ingen tegn på en skade i sin kamp ved Miami Open. Foto: JASON SZENES Vis mere Serena Williams viste ingen tegn på en skade i sin kamp ved Miami Open. Foto: JASON SZENES

Det er blot anden gang på to uger, at Serena Williams trækker sig fra en turnering.

Også ved WTA-turneringen Indian Wells for to uger siden måtte Williams smide håndklædet i ringen midt under en kamp på grund af træthed.

Afbuddet betyder også, at Caroline Wozniacki og Serena Williams ikke kommer til at møde hinanden i denne omgang. De to kunne have mødt hinanden ved én af de sidste kampe i turneringen, såfremt resultaterne flaskede sig for dem begge.

Caroline Wozniacki slipper også for at møde verdensetteren Naomi Osaka i fjerde runde ved Miami Open, hvilket var oplagt. Men i tredje runde røg Naomi Osaka overraskende ud til Hsieh Su-wei fra Taiwan. Caroline Wozniacki og Hsieh Su-wei mødes derfor i stedet mandag klokken 16 dansk tid.