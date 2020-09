French Open bliver fra nu af uden en af de helt store stjerner.

For Serena Williams har valgt at trække sig. Det skriver Reuters.

Amerikaneren var ellers gået videre til anden runde, som hun skulle have spillet i dag, men sådan bliver det altså ikke.

Ifølge arrangørerne af French Open skyldes det problemer med akillessenen.

Serena Williams has withdrawn from #RolandGarros with an achilles injury. pic.twitter.com/u6vGa9JCkX — Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020

