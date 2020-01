Den 38-årige amerikaner vandt en turnering for første gang i tre år og gav sin præmie til velgørenhed.

Tennisspilleren Serena Williams kan for første gang i tre år forlade en WTA-turnering som vinder.

Den 38-årige veteran besejrede i finalen i Auckland Classic landsmanden Jessica Pegula med 6-3 og 6-4 og tog sin første finalesejr siden Australian Open i 2017.

Pegula, der sendte Caroline Wozniacki ud i semifinalen, startede ellers finalen bedst, bragte sig foran 2-0 og havde fire muligheder for at øge til 3-0 i Williams' serv.

Men Williams klarede skærene og begyndte at sætte Pegula under pres. Pegula, der blot er nummer 82 i verden, tabte efterfølgende sin egen serv to gange efter hinanden, og så kunne Williams tage sættet med 6-3.

Favoritten havde anderledes kontrol over begivenhederne i andet sæt. Hun brød Pegulas serv til 2-1-føring, og det viste sig at blive sættets eneste servegennembrud.

Efterfølgende valgte amerikaneren at donere sine præmiepenge - 43.000 dollar - til bekæmpelse af de skovbrande, der i øjeblikket hærger Australien.

- Jeg har spillet i Australien i mere end 20 år, og det har været virkelig svært for mig at se nyhederne om alt det, der sker i Australien med brande og dyr og mennesker, der mister deres hjem, siger Serena Williams ifølge nyhedsbureauet AFP.

Triumfen i Auckland Classic er hendes 73. WTA-sejr i karrieren.

/ritzau/