Serena Williams slår sig i US Open-finalen. Elina Svitolina formåede ikke at udnytte tidlige breakchancer.

Den amerikanske tennisveteran Serena Williams er igen i finalen ved US Open.

I den første af kvindernes semifinaler besejrede hun natten til fredag dansk tid uden større problemer Elina Svitolina fra Ukraine med 6-3, 6-1 efter 70 minutters spil.

Svitolina havde især i kampens indledende partier flere muligheder for at bryde sin modstanders serv, men hun formåede ikke at udnytte chancerne.

Serena Williams var også i finalen i US Open sidste år, men tabte til Naomi Osaka fra Japan.

Williams jagter sin grand slam-titel nummer 24, hvilket vil bringe hende op på siden af rekordholderen hos kvinderne, australieren Margaret Court.

I søndagens finale bliver modstanderen enten Belinda Bencic fra Schweiz eller Canadas 19-årige stjerneskud Bianca Andreescu, som stoppede Caroline Wozniackis videre færd i US Open i tredje runde.

Den 37-årige Serena Williams har nu vundet 101 singlekampe ved US Open. Det er en tangering af amerikaneren Chris Everts rekord.

- Det er imponerende. At være i hvilken som helst klub med Chrissie er overvældende, sagde hun efter kampen.

Søndag kan Serena Williams tage en anden rekord fra Chris Evert ved som den første kvinde at vinde US Open for syvende gang.

Evert, der i dag er tenniskommentator, har som Williams vundet seks gange.

Serena Williams vandt US Open første gang i 1999, mens hendes seneste sejr kom i 2014.

- Jeg kunne ikke have gjort det uden dette publikum. I har bogstaveligt talt været her i 20 år, og jeg er stadig her, sagde hun i et baneinterview.

/ritzau/