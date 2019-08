Maria Sharapova var chanceløs mod Serena Williams, som tillod russeren at vinde to partier i US Open-brag.

Den amerikanske tennisspiller Serena Williams slår Maria Sharapova fra Rusland i første runde af US Open med 6-1, 6-1.

Kampen mellem de to mangedobbelte grand slam-vindere var udråbt som den største på turneringens åbningsdag, men Sharapova formåede aldrig at lægge pres på sin modstander.

Efter 58 minutters spil var kampen overstået.

Det er første gang i sin karriere, at Maria Sharapova taber i første runde af US Open.

/ritzau/