Maria Sharapova var chanceløs mod Serena Williams, som kun tillod russeren at vinde to partier i US Open-brag.

Den amerikanske tennisspiller Serena Williams fik natten til tirsdag dansk tid en stærk start på US Open, da hun slog Maria Sharapova fra Rusland i første runde med 6-1, 6-1.

Kampen mellem de to mangedobbelte grand slam-vindere var udråbt som den største på turneringens åbningsdag, men Sharapova formåede aldrig at lægge pres på sin modstander og skabe spænding for tilskuerne på Arthur Ashe Stadium.

Efter 58 minutters spil var kampen overstået.

Serena Williams, der tabte sidste års finale i US Open til Naomi Osaka fra Japan, styrede kampen fra start til slut.

I første sæt, der varede 24 minutter, vandt hun de sidste fem partier i træk, og hun fortsatte med at vinde de to første partier i andet sæt.

Det var første gang, at Serena Williams og Sharapova mødtes i US Open.

Desuden er det 19. gang i træk, at Sharapova taber en kamp til Serena Williams. Ikke siden to sejre i 2004 har Sharapova besejret amerikaneren.

I næste runde skal Serena Williams møde amerikanske Catherine McNally. Amerikaneren, der er nummer 121 på verdensranglisten, er med på et wild card.

/ritzau/