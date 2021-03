'Jeg er så stolt af dig for at være så modig. Jeg ved, det aldrig er nemt.'

Sådan indleder tennisstjernen Serena Williams et opslag på Instagram, som er adresseret til to helt særlige personer.

Hertuginde Meghan og prins Harry, der natten til mandag dansk tid gav et stort og ærligt interview til Oprah Winfrey for første gang siden deres brud med det britiske kongehus.

Blandt andet fortalte de om hårde tider, historier i pressen, og hvordan Meghan havde selvmordstanker efter parrets bryllup i 2018.

Prins Harry og hertuginde Meghan bliver interviewet af Oprah Winfrey. Foto: HARPO PRODUCTIONS

Interviewet stjæler lige nu overskrifter verden over, og Serena Williams bruger nu sin platform til at hylde Hertuginden, som hun betegner som 'sin mest uselviske veninde'.

'Hun lever sit liv - som et godt eksempel - med empati og medfølelse. Hun lærer mig hver dag, hvad det vil sige at være oprigtigt nobel. Hendes ord viser, at det hun har været igennem er smerte og ondskab,' skriver Serena Williams, der selv er et berømt ansigt.

Og for hende har det også haft en pris, fortæller hun i opslaget, der kan ses i bunden af artiklen.

'Jeg har selv oplevet sexisme og racisme, og hvordan instanser og medier bruger det til at nedgøre kvinder, og hvordan de bruger det til at gøre farvede personer mindre værd, hvordan de knuser os og dæmoniserer os,' skriver Serena Williams, der blandt har kunnet opleve en uheldig kommentar fra Ilie Nastase, da hun var gravid. Her lød det fra ham, om barnet ville blive 'mælk eller chokolade'.

Serena Williams er veninde med Meghan Markle og i et opslag på Instagram støtter hun hende efter interviewet. Foto: ROB PREZIOSO

I 2019 blev hun af den rumænske tv-vært adu Banciu sammenlignet med 'en af de aber i zoo med røde røve'. En bemærkning, han senere blev dømt for, og det er blot et af flere eksempler med den amerikanske tennisstjerne i centrum.

'Vi må anerkende vores forpligtelse til at bekæmpe ondsindet, udokumenteret sladder og tabloid journalistik. Konsekvenserne for det mentale helbred som følge af systematisk undertrykkelse, og måden vi bliver gjort til ofre er knusende, man isolerer sig, og alt for ofte medfører det dødsfald,' skriver Serena Williams, inden hun igen sender en hilsen til hertuginde Meghan og prins Harry.

'Jeg ønsker, at både Meghans datter, min datter og din datter kan vokse op i et samfund, der er baseret på respekt,' skriver Serena Williams, efter det i Oprah Winfrey-interviewet blev afsløret, at prins Harry og hertuginde Meghan venter en lille pige.

I teksten til opslaget sender hun også kærlighed til parret efter interviewet.

'I er stærke - både du og Harry. Jeg elsker jer. Jeg beundrer jer. Din ven, S.'