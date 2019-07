Den amerikanske tennisstjerne måtte kæmpe lidt i andet sæt, men endte som sejrherre mod italiener.

Serena Williams undgik at lide samme skæbne som storesøster Venus, da hun tirsdag spillede sin første kamp ved Wimbledon i London.

Den 37-årige amerikanske tennisstjerne vandt i første runde 6-2, 7-5 over italienske Giulia Gatto-Monticone, der er nummer 161 på verdensranglisten.

Serena Williams, der har vundet Wimbledon syv gange i damesingle, var overlegen i første sæt, som hun vandt efter at have lavet tre servegennembrud mod et til italieneren.

Det lignede afgørelsen, da Serena Williams i andet sæt brød til 5-3, men Giulia Gatto-Monticone ville også lege med, og hun kom tilbage på 5-5.

Det sluttede dog, da Serena Williams leverede kampens sidste servegennembrud til 7-5.

Mandag røg 39-årige Venus Williams ud i første runde, da hun tabte i to sæt til 15-årige Cori Gauff, der også er fra USA.

Serena Williams har i alt været i Wimbledon-finalen ti gange i karrieren.

Sidste år tabte hun i finalen til tyske Angelique Kerber.

Det amerikanske fænomen har i alt vundet 23 grand slam-titler i damesingle. Den første vandt hun for 20 år siden ved US Open.

Tjekkiske Petra Kvitova, der vandt Wimbledon i 2011 og 2014, kom videre til anden runde med en sejr på 6-4, 6-2 over Ons Jabeur fra Tunesien.

Tidligere tirsdag røg 2017-mesteren i damesingle, Garbiñe Muguruza, ud i første runde.

Den 26.-seedede spanier tabte med cifrene 4-6, 4-6 til Beatriz Haddad Maia fra Brasilien, der måtte gennem kvalifikationen for at komme med i hovedturneringen.

