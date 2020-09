Den amerikanske tennisveteran er videre ved US Open, hvor hun nu har vundet 102 kampe i karrieren.

Amerikaneren Serena Williams indledte mandag jagten på sin 24. grand slam-titel med en sejr i første runde af US Open på 7-5, 6-3 over landsmanden Kriste Ahn.

Med sejren kommer den 38-årige Williams op på 102 vundne kampe ved US Open og overgår dermed Chris Everts hidtidige rekord på 101 sejre.

Den tredjeseedede Serena Williams lavede 13 serveesser mod Ahn, der ved US Open sidste år fik lidt af et gennembrud ved at nå frem til fjerde runde.

- Jeg var virkelig tilfreds med, hvordan jeg bare kæmpede for hvert point, siger Serena Williams efter kampen.

Med 23 grand slam-titler i single kan hun med en finaletriumf i US Open komme op på siden af den australske legende Margaret Court, der har rekorden med 24 titler.

Serena Williams har vundet US Open seks gange. De to seneste år er hun nået frem til finalen, men i begge tilfælde forlod hun banen som taber.

I anden runde møder hun Margarita Gasparyan fra Rusland.

/ritzau/Reuters