Serena Williams erkender efter nederlaget til Venus Williams, at hendes spil ikke er, hvor det skal være.

Indian Wells. Det amerikanske tennisikon Serena Williams er langt fra den udgave af sig selv, der i januar 2017 vandt Australian Open.

Det var tydeligt for enhver, da hun i denne uge gjorde turneringscomeback efter 14 måneders barsel.

Natten til tirsdag dansk tid blev tredje runde endestationen i Indian Wells, da Serena Williams tabte med 3-6, 4-6 til søsteren Venus Williams.

Efter kampen var Serena Williams da heller ikke tilfreds med sit aktuelle niveau.

- Jeg missede slag, som jeg ellers aldrig misser, men i det mindste havnede de i grøften (mellem single- og doublestregerne, red.). Jeg er ikke, hvor jeg gerne vil være, men jeg skal nok nå derhen.

- Det gode er, at jeg ikke kan sige, at jeg spillede min bedste tennis, men tabte. Der er enorm plads til forbedring, lyder det fra Serena Williams efter kampen.

I første sæt brød Venus Williams til 4-2, hvilket skulle vise sig at blive sættets eneste servegennembrud. I andet sæt tog Venus Williams teten fra start og brød til både 1-0 og 3-0, inden Serena Williams kom bedre med.

- Jeg kender Venus ud og ind, men hun spillede helt sikkert en smule bedre end normalt. Hun servede stabilt og gjorde alt godt, lyder roserne fra Serena Williams.

Mens hun kom useedet til turneringen, er Venus Williams seedet som nummer otte. Vinderen forventer dog at se søsteren tilbage blandt de bedste snart.

- Jeg er bare heldig at have flere kampe i benene end Serena. Hun kommer stærkt tilbage. Jeg tror, at hun i en fart er tilbage blandt de seedede, og før eller siden vil hun vinde turneringer, siger Venus Williams.

Hun er nu klar til ottendedelsfinalen, hvor hun møder den 21.-seedede lette, Anastasija Sevastova.

