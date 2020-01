Et emotionelt opgør mellem to tætte veninder, som for den enes vedkommende kan resultere i et karrierestop.

Det er, hvad der er på spil for 29-årige Caroline Wozniacki og 38-årige Serena Williams, hvis begge superstjerner formår at spille sig videre til fjerde runde af Australian Open.

»Det vil være en flot afslutning på Carolines gloværdige karriere, hvis hun skulle ende med at tabe en eventuel fjerderundekamp til sin Serena,« siger tennisekspert og kommentator på Eurosport Michael Mortensen til B.T.

Den danske tennisdarling er nemlig godt i gang med sin sidste turnering som professionel tennisspiller, og efter et vildt comeback natten til onsdag og en sejr på 7-5, 7-5 over ukrainske Dayana Yastremska er danskeren nu klar til tredje runde ved den prestigefyldte grand slam-turnering.

Caroline Wozniacki og Serena Williams spillede double sammen tidligere i år ved turneringen i Auckland. Foto: MICHAEL BRADLEY Vis mere Caroline Wozniacki og Serena Williams spillede double sammen tidligere i år ved turneringen i Auckland. Foto: MICHAEL BRADLEY

Det samme er Serena Williams, som besejrede sloveneren Tamara Zidansek med 6-2, 6-3, og derfor må begge tennisstjerner betegnes som favoritter i tredje runde. Derfor er der lagt op til et brag af en kamp mellem danskeren og amerikaneren.

»Om Caroline vinder eller taber, så bare dét at stå over for sin gode veninde, den legendariske Serena Williams, det bliver bare ikke større,« lyder det fra Michael Mortensen, der tilføjer, at alles øjne vil være rettet mod den kamp, hvis den skulle ende med at blive en realitet:

»Alle tennisentusiaster vil se den kamp, som har alle ingredienserne til at blive en vild og fremragende kamp, fordi de begge spiller fabelagtig tennis i øjeblikket.«

Han peger ligeledes på, at med alt det, som begge tennisstjerner har været igennem uden for banen, så kan det ikke blive andet end en kamp med følelserne uden på tøjet.

»Det bliver en følelsesladet kamp, hvor de begge nok bryder lidt sammen, når kampen er færdig,« fortæller Michael Mortensen og peger på Caroline Wozniackis kamp med leddegigt og Serena Williams fortælling om, at hun var tæt på at dø efter fødslen af sin datter, Alexis Olympia Ohanian jr., i 2017.

Selvom det potentielt kan blive Wozniackis sidste kamp, vil der ikke være mere motivation - end der plejer at være - hos danskeren, og hun skal da heller ikke forvente, at Serena Williams lader danskeren løbe af sted med sejren af ren medlidenhed.

»Det vil næppe ske. Serena er på en mission, hvor hun gerne vil vinde sin grand slam nummer 24, og så er der noget faglig stolthed over det. Hun har bare et vindergen,« siger Michael Mortensen.

Caroline Wozniacki har kun formået at vinde over sin amerikanske veninde en enkelt gang, men hun kan muligvis få en sidste chance for at gøre det igen, hvis hun formår at slå sin modstander i tredje runde, tunesiske Ons Jabeur, som du i øvrigt kan følge live på bt.dk natten til fredag.