Den 25.-seedede amerikaner vandt en til tider tæt kamp mod Arantxa Rus i første runde af Wimbledon.

London. Serena Williams spillede sig mandag videre til anden runde af grand slam-turneringen Wimbledon trods lidt besvær.

Arantxa Rus fra Holland, der ligger nummer 105 på verdensranglisten, ydede god modstand til den amerikanske tennisstjerne.

Men Williams viste i perioder glimt af fordums styrke og spillede sig alligevel videre i to sæt med cifrene 7-5, 6-3.

Williams har vundet Wimbledon hele syv gange i single, men hun er blot seedet som nummer 25 i 2018-udgaven af den traditionsrige turnering.

Det skyldes hovedsageligt, at Serena Williams holdt en pause på omkring et år, efter at hun i januar sidste år vandt sin 23. grand slam-turnering med en sejr ved Australian Open.

Årsagen til pausen var, at hun var gravid, og senere samme år fødte hun en datter.

Hun var derfor heller ikke med i Wimbledon i 2017, hvor spanske Garbiñe Muguruza vandt.

Den tidligere verdensetter er placeret som nummer 181 på verdensranglisten, men hun har alligevel fået en seedning ved grand slam-turneringen på græs i London.

I mandagens kamp lagde spillerne ud med et langt første sæt, der satte Williams på prøve. Efter en maratonduel ved stillingen 6-5 tilkæmpede amerikaneren sig dog to sætbolde.

På den anden af disse skovlede Rus bolden ud af banen, og Williams tog første sæt.

Ved stillingen 1-1 i andet sæt betød en stor fejldom, at Rus fik spillet en duel om, hvor Serena Williams ellers kunne have slået en sikker vinder.

I stedet blev amerikaneren brudt, men hun holdt hovedet koldt og brød sin hollandske modstander to gange i resten af sættet på vej mod sejren.

