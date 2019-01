6-2, 6-1.

Cifrene taler for sig selv, og der var ikke meget at rafle om.

Serena Williams strøg videre til fjerde runde ved Australian Open efter en klar sejr over ukrainske Dayana Yastremska.

Den blot 18-årige ukrainer kunne umiddelbart efter nederlaget ikke holde tårerne tilbage, og derfor trådte Serena Williams til med en trøstende hånd. Det skriver BBC.

Serena Williams slog ukrainske Dayana Yastremska ganske klart. Foto: JEWEL SAMAD

»Du skal nok klare dig, du skal ikke græde,« sagde Serena Williams.

Efterfølgende havde Serena Williams da også kun roser at uddele til sin modstander. Samtidig satte hun ord på, hvordan hun selv havde det, da hun som ganske ung fik sin debut i tennisverdenen.

»Jeg synes, hun gjorde det virkelig fantastisk. Da jeg var ung, spillede jeg mod rigtig mange, og dem jeg mødte, var virkelig skræmmende og ikke lette at at slå. Man skal bare gå ud og svinge (ketsjeren, red.) og gøre det bedste, man kan,« sagde Serena Williams.

Med sejren over Dayana Yastremska skal Serena William nu møde verdensetteren Simona Halep i fjerde runde. Serena Williams går efter at vinde sin 24. Grand Slam i single. Hun vandt sin første af slagsen ved US Open i 1999, da hun blot var 18 år.