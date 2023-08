Tennis-ikonet Serena Williams har afsløret en glædelig nyhed.

På det sociale medie TikTok har hun lagt en video op, hvor hun sidder sammen med familien - hendes mand og datter - hvorefter hun forlader billedet og kommer tilbage med en lille nyfødt i armen svøbt ind i et lille tæppe.

Dermed er familien gået fra tre til fire, og nyheden har manden Alexis Ohanian også delt - bare på Instagram:

»Velkommen, Adira River Ohanian,« skriver han i opslaget, hvor han også kalder Serena Williams for 'The GMOAT' - the greatest mother of all time.

I opslaget skriver han også, at både den nyfødte pige og Serena Williams er sunde og raske og glade.

Parret har i forvejen sammen datteren Olympia, som er er fire år gammel.

Alexis Ohanian er bedst kendt for at være medstifteren af Reddit og Serena Williams behøver nok ikke den store introduktion.

Hun har vundet svimlende 23 grand slam-titler og har tjent mere end 94 millioner dollar ind i præmiepenge - svarende til over 645 millioner kroner - i løbet af en gloværdig karriere. Det er flest af alle kvindelige tennisspillere i historien.