Hun var med ved OL i 2000, 2008, 2012 og 2016. Men årets lege i Tokyo bliver uden Serena Williams.

Det fortæller den amerikanske tennisstjerne på et pressemøde inden årets Wimbledon-turnering. Det skriver nyhedsbureauet DPA.

»Jeg er ikke på listen alligevel, så vidt jeg ved. Og selv hvis jeg er, skal jeg ikke med,« sagde den 39-årige amerikaner, der lige nu ikke ønsker at give flere detaljer.

»Der er mange grunde til, at jeg har taget den beslutning omkring OL. Og jeg føler ikke for at give dem i dag, men måske en anden dag. Jeg beklager,« lød det fra hende.

Hun blev efterfølgende spurgt til, hvordan det så bliver at skulle følge sommerens lege hjemme foran fjernsynet.

»Det har jeg ikke tænkt på. Tidligere har det været fantastisk for mig at være afsted, men jeg har ikke tænkt over det, og jeg fortsætter med at lade være med at tænke på det,« sagde hun.

Serena Williams har tidligere fortalt, at hun nok ikke ville tage med, hvis det ikke var muligt at få sin datter med. Og det kan hun ikke få, som reglerne er i år.

De lyder nemlig, at der kun må komme japanske tilskuere, og at atleterne ikke må have fysisk kontakt med familien under OL.

Serena Williams kommer ikke i aktion ved årets OL. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON Vis mere Serena Williams kommer ikke i aktion ved årets OL. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON

Derudover må familierne ikke komme ind i OL-byen, og atleterne skal bo i samt bevæge sig rundt i bobler.

Serena Williams vandt OL i London i 2012. Samme år vandt hun også guld i double. I 2008 og 2000 vandt hun ligeledes guld i double, mens hun missede OL i 2004, da hun døjede med en knæskade.

Hun er ikke den eneste tennisstjerne, der har valgt ikke at tage med til Tokyo. Samme beslutning har blandt andre Rafael Nadal og Dominic Thiem taget, mens Roger Federer og Novak Djokovic endnu ikke har besluttet sig.

Williams, der har vundet 23 grand slam-titler i single, skal i Wimbledons første runde møde Aliaksandra Sasnovich fra Hviderusland.