Tennistræneren Patrick Mouratoglou er i spidsen for en ny turneringer fra 16. maj, som skal udfylde tomrum.

De professionelle tennisspillere er ikke i aktion i øjeblikket på grund af coronapandemien.

Derfor kan de ikke holde kampformen ved lige, og tenniselskere har ingen kampe at overvære, men det kan der nu være en løsning på.

Patrick Mouratoglou, der er træner for verdensstjernen Serena Williams, er således klar med en alternativ tennisturnering, som begynder 16. maj.

Navnet på turneringen er Ultimate Tennis Showdown (UTS), og idéen er netop at tilbyde toptennis i en krisetid.

Turneringen skal spilles i det sydlige Frankrig uden tilskuere, og den vil vare i fem uger. Idéen er, at der skal spilles ti kampe om ugen, hvilket altså giver 50 kampe i alt, og kampene vil blive vist live, meddeler UTS.

Tanken er også, at tennisfans skal have mulighed for at lytte til samtaler undervejs, som spillerne har med hinanden og deres trænere.

UTS understreger, at alle sikkerhedsregler om at holde afstand vil blive overholdt.

- UTS er ganske enkelt ment som et alternativ til, hvad der allerede eksisterer. Det er en platform, som skal vise spillernes talent, atletiske evner og personligheder.

- Turneringen tilbyder en ny og innovativ tilgang, der er rettet mod et yngre tennispublikum, siger 49-årige Patrick Mouratoglou.

Åbningskampen bliver mellem australske Alexei Popyrin og David Goffin, der er nummer ti i verden. Den fulde liste af spillere og kampe vil snart blive offentliggjort, meddeler UTS.

På grund af coronapandemien er alle professionelle tennisturneringer for herrer og damer suspenderet frem til 13. juli som minimum.

French Open er flyttet fra maj til september, mens Wimbledon 2020 er helt udskudt til 2021. US Open er sat til at blive spillet fra 24. august til 13. september i New York.

