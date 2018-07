Sikke et comeback.

10 måneder efter hun i forbindelse med en dramatisk fødsel, hvor hun under operation og stort blodtab var i livsfare, er Serena Williams lørdag mod Angelique Kerber klar til karrierens 10. Wimbledon-finale.

»Det er skørt,« siger den 36-årige amerikaner ifølge dagbladet »The Australian« og tilføjer:

»Inden Wimbledon gik i gang, havde jeg end ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg kunne kvalificere mig til finalen. Siden jeg vandt Australian Open (i januar 2017, red.) er jeg jo i gang med min kun fjerde turnering. Men jeg nyder øjeblikket. Det er fantastisk, at jeg få måneder efter end ikke at have kræfter til at åbne min mail-boks, har muligheden for at vinde endnu en Grand Slam-titel.«

Dem har Serena Williams indtil videre vundet 23 af i damesingle, og vinder hun endnu en, tangerer hun den australske legende Margaret Court, der i perioden 1960-1973 sikrede sig 24 af slagsen.

»Jeg er dybt imponeret over Serena Williams. Hun var en smule rusten i sine første Wimbledon-kampe, men efterhånden som turneringen er skredet frem, er hun blevet bedre og bedre,« siger den tidligere danske topspiller, Tine Scheuer-Larsen, der på det legendariske tennisanlæg i udkanten af London har fulgt amerikanerens kampe på tæt hold i sin rolle som tenniskommentator på TV3 Sport.

»Jeg er stensikker på, at hun går benhårdt efter at tangere Margaret Courts flotte Grand Slam-rekord. Men når det er sagt, er jeg endnu mere sikker på, at hun også går efter at slå den,« griner Tine Scheuer-Larsen, der tror, at Serena Williams besejrer Angelique Kerber i finalen.

»Jeg giver amerikaneren et lille plus, men Kerber har bestemt muligheder. I forhold til i fjor, hvor hun havde en skidt sæson, har hun tillagt sig en mere aggressiv spillestil,« siger Tine Scheuer-Larsen.

Synspunktet bakkes dog ikke op af den tidligere danske topspiller, Michael Mortensen, der er ansat som tenniskommentator på Eurosport.

»Ganske vist har Serena Williams med kvalifikationen til Wimbledon-finalen for 12. år i træk spillet sig frem til en slutkamp om et Grand Slam-trofæ. Men jeg synes ikke, at hun er lige så bevægelig som tidligere,« siger Michael Mortensen, der mener, at Angelique Kerber er favorit.

»Tidligere i turneringen har Serena Williams vundet flere af sine kampe, fordi modstanderne har kæmpe respekt for hende. De virker anspændte, når de spiller mod hende, selvom de spillemæssigt i øjeblikket er på niveau med hende. I Wimbledon er det hidtil kun Camila Giorgi, der har bragt hende en smule ud af fatning, men da kvartfinalen skulle afgøres, blev hun bange for at vinde. Det samme kommer næppe til at ske for Kerber, der har rutinen til ikke at lade sig distrahere af den voldsomme karisma, som Serena har. Jeg er sikker på, at hun vil forsøge at flytte Serena rundt på banen, og så risikerer amerikanerens spil at løbe ind i alvorlige problemer. Serena er nemlig ikke lige så bevægelig, som da hun var allerbedst,« siger Michael Mortensen.

Før Wimbledon gik i gang lå Serena nummer 181 på verdensranglisten.

Men når denne opdateres næste gang på mandag, vil hun i tilfælde af finalesejr avancere til 19. pladsen, hvorimod hun i tilfælde af nederlag må 'nøjes' med at ligge nummer 28.

Angelique Kerber og Serena Williams mødtes også i Wimbledon-finalen i 2016, hvor det blev til amerikansk to-sæts-sejr.

»Fra begyndelsen af året satte jeg det som et mål, at jeg skulle gøre det godt i Wimbledon. Nu har jeg nået finalen, og jeg har tænkt mig at gribe chancen. Men Serena er en fantastisk spiller. Jeg skal være klar til at modstå hendes aggressivitet,« siger Angelique Kerber.

Fakta WTA's pengeliste De kvindelige tennisspilleres organisation, WTA, fører statistik over, hvor mange penge hver især sammenlagt har indkasseret siden prof-debuten. Denne så ved indgangen til 2018-udgaven af Wimbledon-turneringen således ud: 1. Serena Williams, USA 84.811.149 US-dollars 2. Venus Williams, USA 40.585.544 US-dollars 3. Maria Sharapova, Rusland 37.993.393 US-dollars 4.Caroline Wozniacki, Danmark 30.763.360 US-dollars 5.Victoria Azarenka. Hviderusland 28.910.591 US-dollars

I øvrigt er Serena Williams den kvinde på WTA Touren, der har tjent mest.

Siden hun i midten af 1990'erne blev professionel, har hun i pengepræmier indkasseret 84 mio. US-dollars, hvilket vil sige mere end en halv mia. kroner. Til sammenligning ligger den danske tennisspiller, Caroline Wozniacki, på samme liste nummer fire med en samlet indtjening på knap 200 mio. kroner.