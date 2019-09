17.000 US-dollars!

Så meget kom den 37-årige amerikanske tennisspiller Serena Williams til at betale i bøde for sin opførsel i sidste års US Open-finale, hvor hun både overfusede dommeren, smaderede ketcheren og modtog coaching af træneren.

»Hendes opførsel mod Naomi Osaka var intet mindre end skandaløs,« siger den tidligere danske topspiller Michael Mortensen, der nu er ansat som tenniskommentator på tv-kanalen Eurosport.

Så når Serena Williams i aften spiller US Open-finale mod den canadiske teenager Bianca Andreescu, bliver det ham, der får fornøjelsen af at guide seerne gennem kampen.

Serena Williams rasede mod dommer Carlos Ramos under US Open-finalen, og det koster hende en bødestraf. Kena Betancur/Ritzau Scanpix Vis mere Serena Williams rasede mod dommer Carlos Ramos under US Open-finalen, og det koster hende en bødestraf. Kena Betancur/Ritzau Scanpix

»Jeg er sikker på, at det bliver et brag af en kamp. Men hvad angår Serena, kan jeg ikke forestille mig, at hun kommer til at opføre sig lige så dårligt som i fjor. Hun blev jo efter sin tabte finale dengang kritiseret voldsomt. Den oplevelse har jeg svært ved at forestille mig, at hun ønsker at udsætte sig selv for en gang til,« siger Michael Mortensen og tilføjer:

»Jeg forestiller mig, at Serena går ind til kampen med to målsætninger. Hun jagter oprejsning efter sidste års ydmygelse og går benhårdt efter sejren, så Margaret Courts rekord i fleste vundne Grand Slam-titler i damesingle (24, red.) kan blive tangeret.'

Michael Mortensen vurderer, at amerikanerens muligheder er gode.

»Hun har under US Open spillet på et lige så højt niveau som tidligere i karrieren. Modstandere som blandt andre Maria Sharapova og Elina Svitoliva er i den grad blevet udraderet,« siger Michael Mortensen.

Flest Grand Slam-titler i damesingle 24 - Margaret Court (11 Australian Open, 5 French Open, 3 Wimbledon, 5 US Open)

23 - Serena Williams (7 Australian Open, 3 French Open, 7 Wimbledon, 6 US Open)

22 - Steffi Graf (4 Australian Open, 6 French Open, 7 Wimbledon, 5 US Open)

19 - Helen Wills Moody (0 Australian Open, 4 French Open, 8 Wimbledon, 5 US Open)

18 - Chris Evert (2 Australian Open, 7 French Open, 3 Wimbledon, 6 US Open)

18 - Martina Navratilova (3 Australian Open, 2 French Open, 9 Wimbledon, 4 US Open)

Lykkes det for Serena Williams at vinde finalen mod Bianca Andreescu, vil hun med syvtommersøm få slået fast, at hun er en af tennissportens største profiler nogensinde.

»Hun har deltaget ved US Open siden 1997, og det er 10. gang, hun spiller US Open. Nu befinder hun sig karrierens efterår. Men uanset hvordan det kommer til at gå hende i finalen, vil hun til evig tid blive husket,« siger Michael Mortensen.

Serena Williams ser frem mod finalen, hvor hun vil blive bakket op af blandt andre prinsesse Meghan Markle.

»Jeg betragter det som fantastisk, at jeg endnu engang er nået så langt i en Grand Slam-turnering. Da jeg debuterede ved US Open (i 1998, red.), var jeg overbevist om, at jeg ville lægge ketcheren på hylden inden jeg fyldte 30 år. Men jeg er stadig med på WTA Touren. Og det er på trods af, at jeg har spillet i en periode, hvor konkurrencen har været ekstrem høj,' siger Serena Williams.

Australia’s finest cartoonist Mark Knight has the strongest support of his colleagues for his depiction of Serena Williams’ petulance. It’s about bad behaviour, certainly not race. The PC brigade are way off the mark...again. pic.twitter.com/CeHaoRG6gf — Peter Blunden (@PeterBlunden_) 11. september 2018

Tidligere ved US Open blev danskeren Caroline Wozniacki sendt ud af amerikanerens canadiske finalemodstander Bianca Andreescu.

»Hun spiller godt. Hun er den eneste af de unge med et godt touch og med finesse. Hun minder mig i type om Kim Clijsters. da hun bevæger sig godt og kan strække sig langt efter boldene. Hun kan bruge vinkler og stopbolde og har gode hænder. Som Kim foretrækker hun forhånden. Alle har deres egen stil, men når jeg møder hende, minder det mig om mine kampe mod Kim,« lød det fra danskeren efter nederlaget i tredje runde for en uge siden.

Det er kun en måned siden, at Serena Williams og Bianca Andreescu sidst duellerede. Det skete i finalen ved WTA-turneringen i Toronto, hvor Serena Williams valgte at opgive på grund af en rygskade.

»Ganske vist nåede vi kun at spille fire partier, men jeg nåede at mærke på egen krop, hvor hårdt hun kan slå til en bold. Så jeg føler mig velforberedt til finalen,« siger Bianca Andreescu.