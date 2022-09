Lyt til artiklen

De skulle mødes for første gang ved US Open torsdag.

Men inden kampen valgte Marta Kostyuk at sende en besked til sin modstander, Victoria Azarenka.

Og heri var budskabet, at ukraineren ikke ønskede at give hånd til hviderusseren efter kampen.

Det fortalte Kostyuk efter opgøret og forklarede, at det skyldes, at Hviderusland er allieret med Rusland i krigen mod Ukraine.

»Alle prøver at være super diplomatiske omkring det her. Folk i mit land bliver slået ihjel dagligt,« lød det ifølge BBC fra Marta Kostyuk, der tabte kampen til Azarenka.

Kostyuk er en af dem, der har brugt sin stemme i forhold til krigen, og hun var også en af dem der fortalte, at hun synes at både russiske og hviderussiske spillere skal suspenderes fra ATP-touren og WTA-Touren, medmindre de offentligt tager afstand fra krigen.

For få dage siden kritiserede hun desuden, at det amerikanske tennisforbund havde valgt Azarenka som en af dem, der skulle spille en velgørenhedskamp, hvor pengene skulle gå til Ukraine. Efterfølgende blev hviderusseren droppet til arrangementet.

Efter kampen blev der i stedet 'hilst' med ketsjere, men det tog Victoria Azarenka ikke så tungt.

Marta Kostyuk og Victoria Azarenka hilste ikke med håndtryk men med ketsjere. Foto: Sarah Stier/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Marta Kostyuk og Victoria Azarenka hilste ikke med håndtryk men med ketsjere. Foto: Sarah Stier/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg var ikke overrasket. Jeg synes ikke, det er vigtigt at lave et stort nummer ud af det. Jeg giver altid hånd til min modstander. Det samme skete med Yastremska i Washington. Det er, hvad det er. Jeg kommer bare videre,« lød det fra Azarenka efter kampen.

»Det er deres beslutning. Hvordan får det mig til at føle? Det er ikke det vigtigste i verden lige nu. Jeg behøver ikke sidde og klappe mig selv på skulderen. Jeg ved, hvad jeg gør, og med al respekt tror jeg ikke hun ved, hvad jeg gør i spillerrådet, for hun er der ikke,« sagde Azarenka, der understregede, at hun altid var klar til at tage en snak med alle spillere – også Marta Kostyuk.

Hun forklarede, at hun ser Kostyuk som en tennisspiller og kollega, der går 'igennem nogle svære situationer, der ikke er nemme at håndtere'.

»Set fra mit perspektiv ville jeg måske ønske, hun havde nogen til at rådgive hende lidt bedre i denne svære tid. Der er mere sympati at hente hos andre. Når du prøver at handle, bliver det ikke altid modtaget lige godt,« sagde Azarenka, der understregede, at hun ikke vil deltage i 'et spil' hverken politisk eller i medierne.