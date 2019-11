Sæsonfinalen er ikke nok for græsk tenniskomet. Han melder sig klar til at sejre i de største turneringer.

Vinderen af tennisherrernes sæsonfinale, græske Stefanos Tsitsipas, tror, at grand slam-sejrene venter lige rundt om hjørnet.

21-årige Tsitsipas trak søndag det længste strå i en tæt finale i London, som han vandt i tre sæt over 26-årige Dominic Thiem fra Østrig.

Sejren må regnes som grækerens største. Men han føler sig allerede klar til større titler.

- Jeg tror på, at jeg er meget tæt på at vinde en grand slam-turnering. Jeg ved, at det er store ord. Men jeg føler, at det er der, jeg hører hjemme, sagde Tsitsipas i en - for tennissporten - overraskende ligefrem udmelding.

Herrernes sæsonfinale har i år været de unges turnering.

Kun Federer fra den gamle garde, som også inkluderer Novak Djokovic og Rafael Nadal, nåede semifinalen, hvor han blev slået klart af Tsitsipas.

Men turneringen har de senere år vist sig som et dårligt pejlemærke for næste års grand slam-succes.

Sidste år vandt den dengang 21-årige Alexander Zverev finalen mod serbiske Novak Djokovic. Men i 2019 kunne han ikke følge op på succesen.

Her delte Djokovic og Nadal de fire grand slamtitler ligeligt mellem sig.

Og måske ligger noget af forskellen mellem den unge generation og den gamle garde i evnen til at præstere konstant over syv kampe i bedst af fem sæt, pointerer Tsitsipas.

- Det er en virkelig svær udfordring for spillerne, sagde han.

- For os, de unge fyre, handler det hele om tid. Jeg ved det ikke. Vi må enten slå dem eller vente på dem.

Djokovic, Nadal og Federer må dog kigge sig over skulderen efter turneringen i London.

Her lod den unge generation til at spille med en ny frygtløshed.

Og en af den slags sejre, som må give nervøse trækninger hos tennissportens "grand old men", stod Thiem for, da han i gruppespillet slog Federer klart.

Trods finalenederlaget i London spår Thiem, at næste år vil byde på nye grand slam-vindere fra den unge generation.

- Jeg tror helt sikkert på, at vi kan gøre det næste år, sagde østrigeren.

- Sascha (Zverev, red.), Stefanos, mig, nogle andre fyre. Jeg er ret sikker på, at vi kommer til at se en ny og ung grand slam-vinder næste år.

