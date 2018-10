Caroline Wozniacki har vundet flest kampe mod Karolína Plísková, men tjekken har ofte drillet danskeren.

Singapore. Skal man tro bookmakerne, er Caroline Wozniacki favorit i søndagens opgør mod Karolína Plísková, når spillerne for første gang er i aktion ved sæsonfinalen i Singapore.

Men den 26-årige tjekke har flere gange voldt danskeren problemer.

Ganske vist fører Wozniacki 6-3 i de indbyrdes opgør, men i de seneste seks kampe har spillerne vundet på skift.

I 2017 mødtes Wozniacki og Plísková hele seks gange. Plísková vandt i Doha, Eastbourne og Cincinnati, mens Wozniacki sejrede i Miami, Toronto og Singapore.

I de to finaler, hvor Plísková og Wozniacki tørnede sammen, trak Plísková sig sejrrigt ud.

Ved WTA Finals i Singapore er Wozniacki seedet som nummer to, mens Plísková er seedet som nummer syv.

Tjekken mener da heller ikke, at hun har noget at tabe i sæsonfinalen.

- Jeg var en af de sidste spillere, der kvalificerede sig, så jeg vil bare nyde det og undlade at sætte mig selv under et pres. Jeg er bare glad for, at jeg er her i år, og jeg vil nyde det, siger Karolína Plísková til TV 2 Sport.

Kampen spilles søndag 13.30 dansk tid.

I det særlige turneringsformat i sæsonfinalen inddeles spillerne i to grupper med fire i hver. Herfra avancerer de to bedste fra hver gruppe til semifinalerne.

Den danske tennisstjerne skal i det indledende gruppespil også kæmpe med Plískovás tjekkiske landsmand Petra Kvitova og Elina Svitolina fra Ukraine om avancement.

I den anden gruppe er tyske Angelique Kerber, japanske Naomi Osaka, amerikanske Sloane Stephens og hollandske Kiki Bertens placeret.

Det blev resultatet af fredagens lodtrækning.

