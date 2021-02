Der er en ond rivalisering i gang mellem Nick Kyrgios og Novak Djokovic. Nu har Kyrgios tændt mere ild under den.

Det gjorde tennis bad boy'en, da han valgte at håne Djokovics karakteristiske jubelscener foran et tomt stadion ved Australian Open.

Det skete, da Kyrgios trådte ind på banen til en doublekamp med makkeren Thanasi Kokkinakis, hvor den australske tennisstjerne gestikulerede kraftigt med armene ud til alle stadionets hjørner.

Jubelscenen fra Djokovic kommer, når serberen med ekstravagante bevægelser opildner publikum efter en sejr.

Den hånende scene virkede ekstra provokerende, fordi en femdages lockdown i delstaten Victoria har medført, at tilskuere ikke længere er tilladt ved grand slam-turneringen i Melbourne.

»Bare for at føle kærligheden,« lød det fra Nick Kyrgios, mens han udførte jubelscenen. Han fortsatte:

»Prøver bare at sprede jubelscenens gode budskab. Alle elsker den jubelscene.«

Den onde rivalisering mellem de to tennisstjerner startede i juni sidste år, hvor Kyrgios langede ud efter den serbiske verdensetter, som blev testet positiv for corona i sit hjemland, efter han blev spottet i Beograds natteliv.

Fejden fortsatte, da den australske tennisspiller for nogle uger siden skrev på Twitter, at »Djokovic er et fjols.«

Tweetet fra Kyrgios kom som en reaktion på, at Novak Djokovic skulle have sendt en liste med krav om bedre forhold til de australske myndigheder, mens han var i coronakarantæne på et hotel efter sin indrejse til Australien.

Til det svarede den serbiske verdensetter:

»Uden for banen har jeg altså ikke meget respekt for ham, hvis jeg skal være ærlig. Der lukker jeg den. Så jeg har faktisk ikke mere at sige om ham eller om hans kommentarer om mig eller om andet, han foretager sig,«

Nick Kyrgios' doublemakker var efterfølgende ude at sige, at der ikke var noget ondskabsfuldt ment med bevægelserne. Kyrgios var enig, men kunne ikke lade vær med at komme med en stikpille til Djokovic:

»Vi har det bare sjovt. Novak kan bestemt ikke lide mig, og vi har begge respekt for hinanden, men jeg kan slet ikke lide ham, så det er sjovt.«

Kyrgios og hans makker tabte kampen i to sæt, og den kontroversielle australier er nu definitivt ude af turneringen, da han måtte forlade singleturneringen efter et nederlag fredag i fem sæt til tredjeseedede Dominic Thiem.

Novak Djokovic er forsvarende mester i grand slam-turneringen og har spillet sig videre til kvartfinalen, hvor han skal møde den sjetteseedede Alexander Zverev.

Du kan se hele episoden i videoafspilleren øverst i artiklen.