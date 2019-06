Den danske tenniskomet Holger Rune, der for et par uger siden vandt Grand Slam-tennisturneringen French Opens drengesinglerække, var søndag aften i fint selskab på tennistræneren Patrick Mouratoglous velrenomerede akademi i den sydfranske by Nice.

Her overrakte han i forbindelse med uddannelsesinstitutionens årlige gallafest en pris til amerikaneren Mike Tyson, der tidligere har været verdensmester i sværvægtsboksning.

»Han stoppede to år efter jeg var født, men jeg har set mange videoer med hans kampe på You Tube. Waw, han var et monster,« sagde Holger Rune med et stort smil og tilføjede:

»Tyson sagde på et tidspunkt, at han var den mest destruktive fighting-maskine, Gud nogensinde havde skabt. Tit siger vi at tennis er en fighter-sport, og det er på den måde, jeg ser mig selv i sporten fremadrettet.« Se Instagram-videoen her:

De seneste dage har 16-årige Holger Rune trænet på Patrick Mouratoglous akademi i Sydfrankrig.

»Holger er inviteret derned sammen med en håndfuld andre talenter, der også skal deltage i aftenens gallamiddag, og jeg ved, at han under træningen har fokuseret en del på, hvordan kroppens tyngdepunkt skal være, når han de kommende uger skal spille et par turneringer på græs i England,« siger Aneke Rune.

De næste dage er Holger Rune for en kort stund tilbage i Danmark:

Onsdag deltager han i en træningssamling på det danske Davis Cup-landshold, og torsdag rejser han til London, hvor han i næste uge deltager ved en juniorturnering som optakt til Wimbledons drengesinglerække, hvor han kan se frem til at blive finaleseedet.

Når Holger Runes deltagelse i Wimbledon-turneringen er afsluttet, skal han deltage i to Challenger-turneringer i henholdsvis Holland og Italien.