Close up of my favourite look from my new summer campaign with @jennycraigausnz . The campaign is out now and you can see more on @jennycraigausnz and their website www.jennycraig.com.au and you can also see the new tv ad which I posted 2 posts ago. Also there will be a big reveal of my weight loss and my transformation in 48 hours so stay tuned. Dress: @forevernew_official Earrings: @jt_luxe

»Jeg har også haft mine svære dage, hvor jeg ikke troede, at det at blive tyndere og sundere var muligt, og det er normalt. Jeg er så glad for at kunne fortælle, at jeg her 18 måneder senere er 53 kilo lettere og endnu mere vigtigt - jeg har tabt mig 31 kilo i de sidste 12 måneder,« siger den tidligere verdens nummer fire, der i marts forklarede, hun var halvvejs fra at nå sit mål.

Da Jelena Dokic var mest overvægtig, vejede hun 120 kilo.

Hun krediterer også vægttabsekspert Jenny Craig for den vilde forvandling og særligt tabet af de første 22 kilo. Og tilføjer så:

»Det var de sidste 30 kilo, der var de sværeste at tabe.«

Foto: Instagram: @dokic_jelena Vis mere Foto: Instagram: @dokic_jelena

Nu fokuserer Jelena Dokic så på at holde sin nye, gamle vægt.

»Jeg ser frem til nye udfordringer både i livet og i forhold til min sundhed og fitness, for jeg føler, at jeg kan opnå alt nu,« lyder det med opmuntrende ord.

Jelena Dokic stoppede karrieren i 2013 på grund af skader.

Syv år senere har hun fået sin kropsvægt fra dengang tilbage.