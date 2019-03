Historien om Jelena Dokic hører til blandt de mest fascinerende og inspirerende. Den tidligere tennisstjerne har nemlig lige nu gang i en voldsom kamp mod vægten.

Og hun ser ud til at vinde den. For på et billede på Instagram viser hun sin forvandling frem - det kan du se lidt længere nede i artiklen.

Jelena Dokic var som spiller helt oppe at ligge nummer fire på verdensranglisten, men tiden før karrieren og efter var svær. Hun havde en hård barndom med en fysisk og psykisk voldelig far, der også var hendes træner.

Og efter karrieren blev Jelena Dokic ramt af en sygdom i skjoldbruskkirtlen, der betød et stor vægtøgning. Den har hun kæmpet med siden, men nu viser hun på et opslag den store forvandling i kampen mod vægten.

»Billedet til venstre og starten på min vægttabsrejse er det sværeste at poste og se på. Jeg var usund og ude af form, men endnu vigtigere var jeg så ulykkelig - uden selvtillid.«

»Jeg ville ikke gå uden for en dør, og jeg sagde endda nej til jobmuligheder, fordi jeg var så usikker og ulykkelig,« skriver Jelena Dokic til sit opslag.

Den nu 35-årige australske tidligere tennisspiller fortæller, at hun med sit opslag ønsker at trodse fordommene og negativiteten og i stedet forsøge at inspirere og motivere andre.

Og det ser hun ud til at have gjort med sin personlige historie, der er nået ud til masser af medier verden over.

Jelena Dokic er forbi sin ulykkelige og usikre periode, og det skyldes altså blandt andet hjælpen fra vægttabskonsulenterne Jenny Craig, som hun roser til skyerne.

»Selvom jeg ikke vil tale for meget om kiloene, har jeg tabt mig næsten 20 kg bare fra det andet billede til det tredje,« skriver Jelena Dokic og afslutter sit lange opslag.

»Jeg er halvvejs på min vægttabsrejse og meget begejstret over, hvad der venter forude.«

Jelena Dokic fungerer nu blandt andet som kommentator for australsk tv under Australian Open. Tilbage i januar roste hun danske Clara Tauson.

