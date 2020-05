Tenniskarrieren på øverste plan er lukket ned for Caroline Wozniacki, men hun kunne sagtens få rygende travlt med så meget andet i livet.

Hvis hun vil, venter der hende helt sikkert en modelkarriere på fuldtid.

Og hun er ikke helt grøn i det felt.

Tidligere har hun poseret ved forskellige begivenheder - blandt andet helt uden tøj på. (Du kan se det billede og en lang række af andre billeder i et link nederst i denne artikel).

Danskeren er så eftertragtet som model, at hun selvfølgelig også har fået taget billeder til anerkendte Sports Illustrated Swimsuit, og firmaet bag lagde lørdag aften et tidligere billede af Wozniacki op, som har fået mange følgere til at tabe kæben på Twitter.

Det drejer sig om det her skønne skud af hende.

C A R O L I N E https://t.co/s4Iv9Fis7t pic.twitter.com/eB1sYfjgfl — Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) May 16, 2020

Reaktioner som 'hmm, jeg besvimede lige, hvor er jeg' og 'du ser helt utrolig ud' samt 'i sandhed elegant' er nogle af dem, der bliver skrevet om billedet.

Som lovet kan du se en masse billeder af Caroline Wozniacki lige her.