Franskmanden Nicholas Mahut er i løbet af sin karriere løbet ind i mange nederlag. Blandt andet tabte han »verdens længste tenniskamp« til amerikaneren John Isner i Wimbledon-turneringens 2010-udgave.

Ved den igangværende Grand Slam-turnering French Open på Roland-Garros-anlægget i Paris blev historien gentaget, da han tabte 6-3, 6-7, 4-6, 6-7 til argentineren Leonardo Mayer.

Straks efter blev 37-årige Nicholas Mahut dog trøstet.

Således entrede hans søn, Natanel, banen og gav ham et kram.

You maybe already saw this.

Tennis player Mahut losing at Roland Garros in front of his family, breaks down in tears.

His kid runs on court to hug him.

His opponent Mayer getting emotional.



Father and son walk away hand in hand.



Losing, winning, living.pic.twitter.com/YOE3ohKVGJ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 4. juni 2019

Publikum elskede situationen og overdængede duoen med stående ovationer.

Nicholas Mahuts modstander var synligt berørt eftersom han fældede en tåre.

I øvrigt havde franskmanden slet ikke kvalificeret sig til French Open, men kampen var måske hans sidste i karrieren på det parisiske grus ved Rolland-Garros.

Han var udelukkende med, fordi de franske arrangører havde tildelt ham et wild card.