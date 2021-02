Rafael Nadal blev noget overrasket, da et bizart øjeblik fandt sted på tilskuerpladserne.

I andet sæt i kampen mod amerikanske Michael Mmoh i Australian Opens anden runde kiggede alle, inklusive Nadal, pludselig på én tilskuer.

Spanieren slog sikkert den amerikanske kvalifikationsspiller med 3-0 i sæt, men det var den kvindelige tilskuer, der fik al opmærksomheden efter kampen.

Nadal skulle i gang med at serve oppe med 5-4 i andet sæt, da kvinden råbte efter tennisstjernen og forsøgte at fjerne hans fokus fra kampen.

Foto: LOREN ELLIOTT

Det lykkedes kvinden, da hun valgte at række en fuckfinger mod Nadal. Den spanske tennisstjerne blev helt forbavset over handlingen, og han smilte noget forundret ud til den kvindelige tilskuer, mens han pegede på sig selv for at høre, om fuckfingeren var tiltænkt ham.

Tilskuerne begyndte herefter at buhe ad kvinden, og sikkerhedspersonale kom og eskorterede hende ud af stadion.

Nadal formåede at bevare fatningen efter den bizarre situation og servede det efterfølgende parti sikkert hjem.

På de sociale medier har der efter situationen floreret en del om, at kvinden havde fået rigeligt indenbords og havde drukket sig mod til at gennemføre handlingen.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia, February 11, 2021 Spain's Rafael Nadal after winning his second round match against Michael Mmoh of the U.S. Foto: LOREN ELLIOTT

Nadal blev efter kampen spurgt, om han vidste, hvem den kvindelige tilskuer var:

»Nej. Og ærlig talt vil jeg heller ikke vide det.«

Nadal, verdens nummer to, skal i næste runde af grand slam-turneringen op mod britiske Cameron Norrie. Nadal har fortsat ikke tabt et sæt i turneringen. Han vandt også sikkert sit opgør i første runde.

Seneste og eneste Australian Open-triumf for Nadal ligger tilbage i 2009. Med en sejr i turneringen vil spanieren komme op på i alt 21 grand slam-titler i karrieren.

Du kan se hele situationen i videoafspilleren i toppen af artiklen.