Tennisstjernen Stefanos Tsitsipas har overrasket hele tennisverdenen med sin træningsmetode før French Open-kampen mod John Isner.

I dagene op til kampen fik han nemlig sin træningspartner til at serve helt tæt på nettet i stedet for fra baglinjen.

Det skyldes, at amerikanske John Isner kan serve med over 300 kilometer i timen, og det ønskede verdensranglistens nummer fem at være bedst muligt forberedt på.

Og det lykkedes. Græske Stefanos Tsitsipas vandt således opgøret med 3-1 i sæt.

22-årige Stefanos Tsitsipas. Foto: SARAH MEYSSONNIER

Den 22-årige tennisstjerne var naturligvis meget tilfreds efter sejren over sin amerikanske modstander.

»Jeg fik ikke den bedste start, men tingene begyndte at gå min vej i andet sæt. Det hjalp mig til at rense hovedet, som hjalp mig til en vigtig sejr,« lød det i interviewet efter kampen.

Det var tennisjournalisten fra New York Times Christopher Clarey, der fik billedet til at gå viralt på de sociale medier, fordi han lagde det op på sin private Twitter-profil.

'Hvordan forberedte Stefanos Tsitsipas sig på John Isners monsterserv? Han fik sin træningspartner til at serve fra tæt på servefeltet,' skrev han som tekst til opslaget.

Sejren betyder, at Stefanos Tsitsipas nu er klar til fjerde runde på det berømte grusunderlag i Paris, hvor spanieren Pablo Carreño Busta venter.