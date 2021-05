Et lille stik med en gylden væske.

Det er, hvad de danske atleter pænt må vente på at modtage, indtil det bliver deres tur til at blive corona-vaccineret.

Og mens de venter, er flere udenlandske sportsstjerner dog allerede i gang med at blive vaccineret verden over.

Én af dem, der netop har modtaget det første af to stik med verdens mest omtalte væske, er den franske tennisstjerne Gaël Monfils.

Det afslører den 34-årige franskmænd i en såkaldt story på Instagram, hvor han har delt billeder af sin indkaldelse til vaccinationen samt et af sin arm med et plaster.

Det er dog ikke den eneste gode nyhed, som Monfils har givet sine mere end 700.000 følgere i 2021.

For blot en måned siden kunne han ligeledes overbringe sine mange fans en anden lykkelig nyhed, da han annoncerede, at han var blevet forlovet med den ukrainske tennisstjerne Elina Svitolina.

En melding, der kom en som kæmpe overraskelse for parrets mange fans, da de to superstjerner blot en måned forinden havde meddelt, at de tog en pause fra hinanden.

Alt blev dog vendt på hovedet, da franskmanden gik på knæ og fik et 'ja' fra sin bedre halvdel.

