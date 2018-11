25. oktober spillede Caroline Wozniacki sin sidste kamp i 2018-sæsonen, da hun ved WTA Finals i Singapore tabte sin sidste gruppespilskamp i tre sæt mod ukraineren Elina Svitolina.

Siden har den 28-årige dansker ikke været på tennisbanen. Men nu er ferien slut.

Således deltager hun i disse dage i træningsturneringen »Manuka Doctor Necker Cup« på paradisøen Necker Island, der ejes af milliardæren Richard Branson.

Og Caroline Wozniacki er i fornemt selskab.

pic.twitter.com/hOzv92u5wp — CaroWozniackiNews (@CWTennis) 26. november 2018

Kort og godt om Richard Branson Den 68-årige britiske virksomhedsentreprenør har siden 1979 ejet den caribiske ø Necker Island, hvor invitationstennisturneringen »The 2018 Manuka Doctor NEcker Cup« spilles 24.-29. november.

Han er ifølge det amerikanske erhvervsmagasin Forbes nummer 388 på listen over verdens rigeste personer med en formue på cirka 49 mia. US-dollars.

Han er kendt for det succesrige varemærke Virgin, der dækker over en række forretningsmæssige organisationer, bl. a. Virgin Records, Virgin Atlantic Airways og Virgin Mobile.

Den eventyrlystne brite, der har forsøgt at blive den første person til at flyve jorden rundt i en varmluftsballon, blev i 1999 adlet og kan derfor kalde sig Sir Richard Branson.

Blandt deltagerne er den svenske tennislegende Bjørn Borg og tyskeren Tommy Haas, der på ovenstående billede ses sammen med Caroline Wozniacki.

Men ikke nok med det.

Caroline Wozniacki har også taget sin amerikanske kæreste David Lee, der er tidligere professionel basketballspiller, med på Necker Island.

Og sørme om ikke de på denne video for første gang kan ses spille mixeddouble sammen:



via Allie Rizzo IG stories pic.twitter.com/js6ESZcSfp — CaroWozniackiNews (@CWTennis) 26. november 2018

Det er anden gang, at Caroline Wozniacki deltager i træningsturneringen.

Sidst det skete - i 2016 - var Grigor Dimitrov, Viktor Troicki, Alex Dolgopolov, Stefan Edberg, Todd Martin og Marion Bartoli at finde i det eksklusive deltagerfelt.

Det er en uge på første klasse, eftersom deltagerne er indlogeret i luksuriøse lejligheder på den caribiske ø, hvor de under opholdet ikke blot bliver serviceret af 60 Branson-ansatte, men hvor de også konstant holdes til ilden af de herboende aber.

Når invitationsturneringen på Necker Island er færdigspillet, vil Caroline Wozniacki forud for 2019-sæsonens første turneringer træne i henholdsvis Monaco og Miami.

My new bestie #photobomb pic.twitter.com/N1pz9DEAJF — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 26. november 2018

Næste gang, man kommer til at se hende i aktion ved en turnering, bliver den første uge af januar i Auckland på New Zealand.

Her vil hun blive topseedet, eftersom hun er deltagerfeltets højest rangerede spiller på verdensranglisten.

Når turneringen i Auckland er færdigspillet, drager hun til Melbourne, hvor hun de sidste 14 dage af januar stiller op ved Grand Slam-turneringen Australian Open.

Ved denne turnering finalebesejrede hun tidligere i år den rumænske verdensetter, Simona Halep.