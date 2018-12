Hvor og hvordan mødte Caroline Wozniacki sin forlovede David Lee?

Det afsløres i januar-udgaven af det store, amerikanske modemagasin Vogue, der blev udgivet første gang i 1892 og som har et månedligt oplag på intet mindre end 1,2 millioner blade.

I artiklen 'Game On' fortælles, at det skete ved en privat middag helt tilbage i 2015 hos en fælles ven i Miami - året efter det planlagte bryllup med den nordirske golfspiller Rory McIlroy blev aflyst efter invitationerne var udsendt.

Men det er ikke den eneste 'hemmelighed', som læserne præsenteres for.

Således fortæller David Lee, der er tidligere NBA-basketballspiller, hvordan han under en ferie på den idylliske ø Bora Bora i efteråret 2017 forærede Caroline Wozniacki en 8,88 karat ring, som han havde købt i New York.

»Det var en god tur,« siger David Lee, der efterfølgende modtog Caroline Wozniackis 'ja' til, at hun var parat til at forlove sig med ham.

I artiklen fortæller Caroline Wozniacki, at hun efter karrieren godt kunne tænke sig to ting: At få en stor familie og måske steppe en smule væk fra det spotlys, hun har badet sig i de seneste mange år.

Alt i alt må Caroline Wozniacki være ganske udmærket tilfreds med artiklen, hvor skribenten Louisa Thomas slår fast, at den dansk-amerikanske duo er 'sportens mest romantiske par'.



Men artiklen rummer ikke kun omtale af Caroline Wozniackis forhold til David Lee. Man kommer også omkring den kroniske leddegigt, hun er blevet ramt af:

Efter en kamp i Montreal tidligere i år vågnede hun op, og kunne ikke løfte armene, ligesom det gjorde ondt i knæene.

»Lægen sagde, at intet var i vejen. Men jeg kunne mærke på min krop, at dette ikke var tilfældet. For mig er det vigtigt at vide, hvordan jeg kan leve med sygdommen og også fremadrettet kan være en stor atlet,« fortæller Caroline Wozniacki.

Hun indleder 2019-sæsonen ved en mindre WTA-turnering i Auckland på New Zealand den første uge i januar, hvorefter hun i Melbourne - fra 14.-27. januar - skal forsøge at forsvare den Grand Slam-titel, hun tidligere i år vandt ved Australian Open.