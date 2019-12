Sikke et år Holger Rune har haft.

Først vandt det 16-årige danske tennistalent drengesinglerækken ved grand slam-turneringen French Open, og dernæst sikrede han sig sejren ved sæsonfinalen i Kina, hvilket var ensbetydende med, at han erobrede førstepladsen på juniorernes verdensrangliste.

Resultaterne har åbnet en helt masse døre for ham. Så frem til lørdag 21. december er han på en luksuriøs træningslejr på Boca Raton Resort & Club i Florida arrangeret af det anerkendte Mouratoglou Academy.

»Opholdet her er helt fantastisk. Der er masser af fysisk træning og masser af tennis i de fedeste omgivelser. Det er langt hårdere, end jeg er vant til,« siger Holger Rune.

Serena Williams og Holger Rune tager en pause efter et træningspas på Boca Raton Resort & Club i Florida. Foto: Mouratoglou Academy

Blandt deltagerne er Serena Williams. Flere gange har Holger Rune været på træningsbanen med den 38-årige amerikanske tennislegende, der i løbet af sin lange karriere har vundet ikke færre end 23 grand slam-titler i damesingle.

»Hun er super sød og smilende,« siger Holger Rune.

Serena Williams i samtale med det danske tennistalent Holger Rune på træningsbanen i Boca Raton Resort & Club i Florida.

Han træner dog ikke kun med Serena Williams.

»Holger skal jo sparres med de store drenge. Men de skifter rundt, så alle har træningspas med alle. Majoriteten af hans træningspas er derfor med mandlige tennisspillere som Marius Copil og Christopher Eubanks. Hertil kommer, at datteren af Mike Tyson (tidligere verdensmester i sværvægtsboksning, red.) er her sammen med sin mor og far. Milan, som hun hedder, er en flittig lille tennisspiller,« siger Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, der er med på turen til USA.

Frem til 21. december deltager Holger Rune (stående i midten uden trøje) i en træningslejr på Boca Raton Resort & Club i Florida. Klædt i sort ses hans danske træner Lars Christensen og bag ham står Serena Williams. I hvid trøje siddende midt i billedet ses den tjekkiske tennisspiller Marius Copil, mens Mike Tysons datter Milan ses knælende som nummer tre forrest til højre. Foto: Mouratoglou Academy

Ifølge Aneke Rune er forholdene i solbeskinnede Florida perfekte.

»Det hele er sat super lækkert op med fysisk trænere og behandlere. Virkelig tennismæssig luksus på alle måder. Et super professionelt miljø i fantastiske omgivelser, som man ikke kan ønske sig bedre,« siger hun.

Der bliver passet godt på deltagerne i træningslejren på Boca Raton Resort & Club. Bag Serena Williams, til venstre, ses en bevæbnet vagt. Holger Rune sidder på bænken iklædt en blå kasket og ved siden af ham ses tennistræneren Patrick Mouratoglou. Foto: Mouratoglou Academy

Det er dog ikke kun Serena Williams og dygtige mandlige spillere, som Holger Rune omgiver sig med i disse dage.

Også det 15-årige amerikanske stortalent Coco Gauff er med på træningslejren, der ledes af grækeren Patrick Mouratoglou.

Holger Rune (i midten) sammen med tennistræneren Patrick Mouratoglou og det amerikanske stortalent Coco Gauff på Boca Raton Resort & Club i Florida. Foto: Mouratoglou Academy

Holger Rune nyder i den grad tilværelsen i øjeblikket.

»Det har været et helt igennem fantastisk år for mig. Der har været masser af store oplevelser. Den største var min finalesejr ved French Open. Jeg får stadig kuldegysninger, når jeg tænker på, hvor stor en bedrift det var. Men det var også fantastisk at få lov til at spille og tale med de største tennisstjerner ved ATP Finals (i London, red.). De gav mig masser af gode råd med på vejen, og allerede nu føler jeg, at min serv er blevet bedre,« siger Holger Rune.

Holger Rune i aktion på træningsbanen på Boca Raton Resort & Club i Florida. I hjørnet - klædt i sort - ses træner Lars Christensen. Foto: Mouratoglou Academy

Som B.T. kunne berette i begyndelsen af december, forbliver hans team i 2020 uforandret.

»Lars Christensen vil stadig være hans træner,« fortæller Aneke Rune.

Hun afslører, at det store amerikanske sportsmanagement firma IMG i efteråret har bejlet til Holger Rune.

»Men han har ikke haft lyst til at skifte fra Wee Sport (svensk firma, red.). Så dem har han forlænget kontrakten med,« fortæller Aneke Rune.

Blå bog Holger Rune Født: 29. april 2003 i Charlottenlund

29. april 2003 i Charlottenlund Familie: mor (Aneke) er selvstændig (sælger drikkevandskølere), mens far (Anders) arbejder i shippingbranchen. Søsteren Alma er 20 år

mor (Aneke) er selvstændig (sælger drikkevandskølere), mens far (Anders) arbejder i shippingbranchen. Søsteren Alma er 20 år Begyndte at spille tennis som seks-årig

Medlem af Hellerup Idrætsklub

Blev i april 2018 den yngste dansker nogensinde til at spille på Davis Cup-holdet

Sikrede sig i marts 2019 – som yngste spiller nogensinde – guldet i herresingle ved seniorernes DM

Har i årets løb desuden vundet French Open i drengesingle, juniorernes sæsonfinale i Kina og invitationsturneringen »Red Bull Next Gen Open«.

Hvad angår sponsoraftaler, fortsætter han med at spille med Babolat-ketcher, selvom der har været interessante tilbud fra blandt andre Head og Wilson.

»Anderledes kan det naturligvis ikke være, når nu Holger stortrives med den ketcher, han i indeværende sæson har vundet rigtig mange kampe med,« siger Aneke Rune.

Beslutningen om at Holger Rune ikke skal spille flere juniorkampe, selvom han er teenager mere end to år endnu, betyder, at han ikke stiller op ved grand slam-turneringen Australian Open i Melbourne om en måned.

I stedet sæsondebuterer han i 2020 ved en 15.000 US dollars-turnering i Frankrig i januar. Herefter er det planen, at Holger Rune i februar spiller tre turneringer på grønt grus i USA.