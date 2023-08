Efter Alexander Bublik mandag røg ud af US Open, er det ikke spillet på banen, der har fået mest opmærksomhed.

Det har i stedet en særlig sætning, han angiveligt skulle have ytret under kampen.

For Bublik, der tabte kampen i tre sæt til Dominic Thiem, var rasende undervejs.

»Jeg er fucking træt af at sende handicappede tilbage på rette spor i karrieren,« lød det ifølge flere udenlandske medier på russisk.

I 2023 har Bublik tabt til Monfils, Wawrinka og Thiem – spillere, der alle har siddet ude, fordi de har kæmpet med skader.

Udbruddet, der blev fanget af en mikrofon på banen, har fået mange til at reagere på sociale medier.

En af dem er australske Nick Kyrgios, der lige nu selv er ude med en skade.

'Det her er forfærdeligt,' skriver han på det sociale medie 'X', der tidligere var kendt som Twitter.

This is low key horrible https://t.co/wqNWtUG1su — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 28, 2023

Tennisjournalisten José Morgado kalder det 'enorm mangel på respekt', mens flere undrer sig over, at der ikke kommer flere konsekvenser for Bublik.

Efter mandagens kamp blev Thiem spurgt til ordene fra modstanderen, og i første omgang satte han spørgsmålstegn ved, om oversættelsen var rigtig.

Det bekræftede en af journalisterne, skriver Daily Mail.

»Det er hårdt sagt. Det burde man ikke sige helt generelt. Det handler om respekt. Måske mente han det ikke på den måde,« lød svaret herefter.

Det er langt fra første gang, Alexander Bublik er i vælten for andet end sit tennisspil. Tidligere i år gik det helt galt i Montpellier da han i ren frustration smadrede intet mindre end tre ketsjere.