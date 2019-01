I januar sidste år erobrede Caroline Wozniacki sin tenniskarrieres første Grand Slam-titel, da hun i finalen ved Australian Open besejrede Simona Halep.

»For at være ærlig har mit liv ikke ændret sig særligt meget,« citeres Caroline Wozniacki af Stuff for at sige.

Som optakt til hendes første kamp i 2019 natten mellem tirsdag og onsdag - dansk tid - mod tyskeren Laura Siegemund, har det new zealandske dagblad haft en snak med hende.

I denne lægger hun ikke skjul på, at det var en stor drøm, der gik i opfyldelse, da hun for knap 12 måneder siden vandt Australian Open.

Caroline Wozniacki kysser vindertrofæet efter sin finalesejr ved Australian Open over Simona Halep. Foto: Dita Alangkara

»Det var en fantastisk følelse, og det var et par utrolige uger jeg havde i Melbourne, men efterfølgende er man lynhurtigt tilbage i sine gamle rutiner,« siger Caroline Wozniacki.

Med sin finalesejr ved Australian Open, undgår den 28-årige dansker fremover at skulle besvare spørgsmål om, hvordan hun har det med at være en af tennisspillets bedste spillere, der aldrig har vundet en Grand Slam.

»Det er helt bestemt en dejlig følelse, at jeg ikke længere får stillet spørgsmål af den art,« siger Caroline Wozniacki, der glæder sig til Australian Open.

»Jeg ser frem til at stille op som forsvarende mester i Melbourne. Det er en helt ny ting for mig, så det bliver sjovt,« siger Caroline Wozniacki.

Vis dette opslag på Instagram Wishing everyone a happy and healthy New Year from Auckland!! 2018 you rocked! Can’t wait to see what 2019 has in store! Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 31. Dec, 2018 kl. 1.43 PST

Den igangværende WTA-turnering i Auckland blev allerede indledt 31. december, men det bliver først på tredjedagen, at Caroline Wozniacki kommer i kamp.

Det skyldes, at hun på grund af en tropisk storm i USA måtte udsætte sin planlagte rejse fra Miami et døgn. I stedet for at rejse over Houston, måtte hun rejse gennem lufthavnen i San Francisco. Hun melder sig dog klar til kamp.

»Jeg har haft nogle trænings-sæt og føler mig godt tilpas. Jeg føler mig mere udhvilet, så jeg glæder mig til i morgen,« siger Caroline Wozniacki, der altså skal spille sin første kamp onsdag i stedet for tirsdag.

Efter sin ankomst til Auckland har hun blandt andet trænet med to newzealandske teenagere; Valentina Ivanov og Elys Ventura.

Caroline Wozniacki og Venus Williams hilser på hinanden efter en kamp i 2014. Foto: MARWAN NAAMANI

»Da jeg var 12 år trænede jeg fem minutter med Venus (Williams, red.), og det var en uforglemmelig oplevelse. Det inspirerede mig enormt de efterfølgende måneder,« siger Caroline Wozniacki, hvis træningsforberedelse til den ny sæson været en del anderledes end tidligere.

»Hun plejer at spille med Francesca Schiavone, som også bor i Miami, men hun har stoppet karrieren, og derfor har Caroline faktisk kun trænet med hittingpartnere. Serena Williams var forbi et par dage, hvor de kun trænede og ikke spillede kamp. Så hun har faktisk ikke spillet nogen træningskampe i Miami. Det har været spil med to hittingpartnere, og det tror jeg egentlig har virket fint,« siger hendes bror, Patrik Wozniacki, til TV2.

Vinder Caroline Wozniacki sin første kamp ved ASB Classic i Auckland, skal hun i anden runde møde enten Timea Babos eller Bianca Andreescu.

Bliver det til danske sejre her, kan Caroline Wozniacki i kvartfinalen møde Venus Williams, der indledte 2019 med at besejre Victoria Azarenka i tre sæt.