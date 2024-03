Det kom som et chok, da den 42-årige Konstantin Koltsov blev meldt død.

Manden fra Belarus, der desuden var tidligere ishockeyspiller, var kæreste med verdens næstbedste tennisspiller, Aryna Sabalenka.

Derfor har dødsfaldet fyldt enormt meget i tennisverdenen, og nu reagerer Caroline Wozniacki også på det voldsomme dødsfald.

Det gør hun til TV 2 Sport.

Sabalenka og kæresten Konstantin Koltsov. Vis mere Sabalenka og kæresten Konstantin Koltsov.

»Det er forfærdeligt at høre, at det er sket. Hun mistede også sin far for nogle år siden, og nu har hun mistet sin kæreste. Hun har været gennem nogle tragiske momenter i sit liv,« lyder det fra danskeren.

Den 33-årige stjerne afslører også, at hun har kontaktet Sabalenka efter tragedien og forklarer, at hun er der, hvis Sabalenka får brug for det.

Hviderusseren har ikke selv udtalt sig om dødsfaldet, men stiller efter alt at dømme alligevel op i turneringen i Miami, der allerede er i gang. Hun har dog efter sigende valgt at skippe presseaktiviteter.

Efter planen skal verdens nummer to i aktion fredag, hvor hun skal møde Paula Badosa – og hvis resultaterne flasker sig for begge spillere, skal hun møde Caroline Wozniacki i tredje runde.

Wozzy fik nemlig en kanonstart i det amerikanske, hvor hun torpederede verdens nummer 45, Clara Burel, ud af turneringen.

Du kan læse B.T.s dom fra opgøret her, og nu skal hun møde Anhelina Kalinina i næste runde.

Kampen afvikles torsdag.