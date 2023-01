Lyt til artiklen

Han gad ikke at høre på det, så han bad dem om at stoppe.

Den danske tenniskomet Holger Rune var nemlig så presset, at han i slutningen af mandagens gigantiske drama mod Andrey Rublev ved Australian Open bad sin spillerboks om at tie stille.

For lige her gjorde de gode råd mere skade end gavn, følte han.

»Normalt kan jeg godt lide at få et par råd hist og her, men jeg følte, at kampen var så tæt, at jeg bare blev nødt til at fokusere på banen,« forklarede den 19-årige dansker på det efterfølgende pressemøde.

Holger Rune var nemlig så tæt på at kunne sikre den helt store triumf, at han ikke ville have forstyrrelser udefra.

»I de her øjeblikke er det bare ét point her og dér, der gør forskellen. Jo mere jeg er fokuseret på banen, jo mere kan jeg spille god tennis. Det er meget vigtigt at holde planen og forblive 100 procent fokuseret. Ellers kan man tabe et eller to point, og det er nok,« lød det videre.

Den danske tennisstjerne missede mandag en gylden mulighed for at spille sig videre til kvartfinalen ved Australian Open.

Hele to matchbolde havde danskeren ellers på hånden i femte sæt, men den russiske superstjerne endte i sidste ende med at vinde opgøret, der varede over 3,5 timer.

