Når man skal, så skal man.

Det gælder på alle tidspunkter af døgnet. Også i noget så stort som en andenrundekamp ved Australian Open.

Det kan den danske tenniskomet Holger Rune skrive under på.

For inden den 19-årige dansker torsdag spillede sig videre i grand slam-turneringen i Melbourne, forlod han nemlig pludselig banen undervejs i tredje sæt af opgøret mod amerikanske Maxime Cressy.

Foto: SANDRA SANDERS

Men det var der en helt særlig årsag til.

»Jeg skulle tisse,« lød det prompte fra Holger Rune på det efterfølgende pressemøde.

Toiletbesøget var dog ikke det eneste irritationsmoment, som danskeren måtte forholde sig til under torsdagens kamp.

For ifølge det danske stortalent irriterede Maxime Cressys opførsel ham nemlig flere gange under kampen.

En opførsel, som Holger Rune efterfølgende kom med skarp kritik af, da han mødte pressen.

Her beskyldte han blandt andet sin modstander for at komme en halv time for sent til kampen.

Med torsdagens sejr er danskeren videre til tredje runde ved Australian Open.

Her møder han lørdag franske Ugo Humbert.