Hun er den bedst betalte kvindelige atlet gennem det seneste år, og hun hiver titler hjem på tennisbanerne, men berømmelsen har også sin pris.

For når den 22-årige tennis-stjerne Naomi Osaka poster billeder på de sociale medier, er det ikke alle kommentarer, der er lige venlige.

Især ikke når tennis-stjernen deler billeder af sig selv i badetøj. Det fortæller japaneren selv i et opslag på sin Twitter-profil.

'Jeg vil bare sige, det er uhyggeligt, så mange mennesker der kommenterer, at jeg skal bevare mit 'uskyldige udtryk', og at jeg 'ikke skal prøve at være noget, jeg ikke er',' skriver Naomi Osaka i opslaget og fortsætter:

»I kender mig ikke. Jeg er 22, jeg har badetøj på i poolen. Hvorfor føler I, at I kan kommentere på, hvad jeg skal have på?' lyder det fra den japanske tennis-stjerne.

Blandt reaktionerne på den 22-årige tennisspillers opslag har den austalske tennis-legende Rennae Stubbs tilføjet en kommentar.

'Præcis!' lyder det fra den nu 49-årige tidligere professionelle tennisspiller.

Tilbage i maj blev det offentliggjort, at 22-årige Osaka i løbet af det seneste år har tjent hele 37,4 millioner dollar svarende til 254 millioner kroner.

Det gjorde hende til den bedst betalte kvindelige atlet foran Serena Williams, der havde toppet listen de forudgående fire år.

På tennisbanerne vandt Naomi Osaka sin første grand slam-titel ved US Open i 2018, og hun vandt også Australian Open i starten af 2019.

Naomi Osaka var i 2019 placeret på verdensranglistens førsteplads. I øjeblikket er hun blot placeret på en 10.-plads.